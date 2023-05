Federaal parket voegt nog een drugsdossier toe aan Limburgse anti-maffia operatie Eureka

Zeven van de dertien verdachten die woensdag gearresteerd werden in operatie Eureka, een groot internationaal onderzoek naar de maffiaorganisatie van ‘ndrangheta, weten op 16 mei of ze worden overgeleverd aan Italië.

Van de andere zes verschenen er nog eens vijf voor de onderzoeksrechter. Hij liet een persoon aanhouden en naar de gevangenis brengen. Twee van hen werden onder elektronisch toezicht geplaatst en twee andere mochten onder voorwaarden beschikken.

Het federaal parket heeft intussen nog een ander gerechtelijk dossier toegevoegd aan Eureka. In dat onderzoek zijn eerder al drie andere personen aangehouden.

“Het grootste onderzoek naar de Calabrese maffia ooit.” Zo omschrijven het federaal parket en de federale gerechtelijke politie (fgp) de actie van woensdagochtend in acht Europese landen. Ze arresteerden 147 vermeende leden van de ‘ndrangheta, een van de grootste criminele organisaties ter wereld. De betrokkenen worden verdacht van witwaspraktijken, belastingontduiking, drugssmokkel en fraude. Ze zouden cocaïne vanuit Latijns-Amerika hebben ingevoerd en daarbij samengewerkt hebben met Colombianen, Brazilianen en Albanezen. Alle betrokkenen ontkennen de verdenkingen.

Het is door een gerechtelijk onderzoek naar de Limburgs-Italiaanse clan Nirta-Strangio dat de machtige ‘ndrangheta-clan vandaag tot struikelen wordt gebracht. Dit gerechtelijk onderzoek ging in de zomer van 2018 van start na jaren van beeldvorming en verzamelen van info door de fgp Limburg. Zij hielden al lange tijd enkele Italiaanse families in het vizier met klassieke opsporingsmethodes. De speurders beschikken over een schat aan informatie uit getapte telefoongesprekken, afluisterapparatuur in huizen en voertuigen, maar ook via infiltranten. Dat alles werd aangevuld met belangrijk materiaal afkomstig van de SKY ECC-kraak in 2021.

Italië vraagt de overlevering van zeven van de verdachten. Het gaat onder meer om Sebastiano S. (53) en Francesco S.(56). De twee Italiaanse broers zitten momenteel al vijftien maanden in de gevangenis van Hasselt nadat ze in februari 2022 werden aangehouden in een grote operatie die eveneens gericht was tegen de Italiaanse georganiseerde misdaad en de ‘ndrangheta in het bijzonder.

Twee andere broers riskeren eveneens een overlevering. Het gaat om Giuseppe (49) en Marcello (56) N. uit Genk. Ze runden samen een populaire pizzatent in Genk, maar zijn met elkaar in onmin geraakt. Beiden hebben een gerechtelijk verleden en werden eveneens bij de huiszoekingen van vorig jaar februari gearresteerd. Toen kregen ze voorwaarden opgelegd. De vier worden verdacht een rechtstreekse link te hebben met de machtige top van de ‘ndrangheta in het Calabrese San Luca.

Italië vraagt eveneens de overlevering van Lucio Aquino (61) uit Maasmechelen, een telg van de beruchte Aquino’s. Ook Lucio kreeg woensdag de speurders over de vloer. Hij zat sinds december thuis met een enkelband voor zijn betrokkenheid in Operatie Costa, een van de grootste drugsdossiers uit de geschiedenis van ons land. Een zesde naam is die van zijn neef (35), eveneens verdachte in Operatie Costa.