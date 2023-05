BV Hotspot. Kat Kerkhofs dost zich uit voor het Met Gala en zo zag je Laura Tesoro nog nooit

Hoewel ze niet op het Met Gala aanwezig was, maakte Kat Kerkhofs wel van de gelegenheid gebruik om zich helemaal op te dossen voor een avondje uit.

Een eigen bloemenwinkel op het strand, dat is de droom van zowat elk kind, toch? Ten huize Astrid Coppens tenminste, en daar worden die dromen ook nog eens werkelijkheid.

Nanja Massy vierde de lancering van haar eigen collectie (voor jong en oud) bij JBC.

Bab Buelens is in Milaan en daar filosofeert ze er in de badkamer op los.

Evi Hanssen deed een boekje open op Instagram over haar rouwproces, dat niet altijd van een leien dakje loopt.

Meestal zie je Laura Tesoro in minder hachelijke situaties, maar daar komt binnenkort verandering in.

Romina en boer Jan staken zelf de handen uit de mouwen en hun zoontje Dré was daar ook bij. Jong geleerd is oud gedaan.