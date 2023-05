Nog meer tegenslag voor Roglic en Jumbo-Visma vlak voor start Giro: ploegmaat Tratnik naar ziekenhuis na val op training

Pech blijft Jumbo-Visma en topfavoriet Primoz Roglic achtervolgen. Meesterknecht Jan Tratnik was betrokken bij een ongeval. De Sloveen is in het ziekenhuis voor verder onderzoek. Tratnik zou geprobeerd hebben om een auto te ontwijken en kwam zo ten val. Afwachten of hij zaterdag kan starten in de Giro. Eerder moesten Tobias Foss, Robert Gesink en Jos van Emden in extremis al verstek geven bij Jumbo door een besmetting met het coronavirus.