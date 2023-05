Niemand die het voor de start van het seizoen had durven of kunnen voorspellen: Hades dat in het seizoen 2022-23 kampioen wordt in tweede afdeling. Maar zondag kan het wel degelijk zover zijn. Als Hades wint tegen Bocholt en nummer twee Cappellen niet wint bij Pepingen-Halle, is Racing kampioen. Als het nu niet lukt, volgt op de slotspeeldag een nieuwe kans op het veld van… Sporting Hasselt!