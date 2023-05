BOIC neemt 36 atleten op in eerste selectielijst voor Europese Spelen

Voor de olympische sporten zijn er selecties in het badminton, schermen, schieten, taekwondo en tafeltennis. In de niet-olympische sporten zal België al zeker aanwezig zijn in karate, muaythai en padel.

Tijdens de Europese Spelen zijn er voor de Olympische Spelen van Parijs 124 rechtstreekse quotaplaatsen te verdienen in tien sporten. Daarnaast leveren heel wat sporten ook belangrijke olympische rankingpunten op. Olav Spahl, topsportdirecteur van het BOIC en delegatieleider voor Team Belgium in Polen en volgend jaar in Parijs, liet eerder al verstaan zo’n 140 Belgische atleten in Polen te verwachten. Een tweede en laatste selectie volgt begin juni.

Van 12 tot 18 juni zal Team Belgium de Europese Spelen, die plaatsvinden in Krakau en Malopolska, voorbereiden met een stage in Antwerpen.

De twee eerste edities van de Europese Spelen werden gehouden in het Azerbeidzjaanse Bakoe in 2015 en in het Wit-Russische Minsk in 2019. België haalde elf medailles in Bakoe en zes in Minsk.