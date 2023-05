Chiro Hoepertingen boomt met eerste Lazarus

Borgloon

Chiro Hoepertingen organiseerde het voorbije weekend hun allereerste editie van de Lazarus-fuif, een compleet nieuw concept na 19 jaar Fiesta de la noche. Het evenement was meteen een groot succes: de ticketverkoop moest als snel stopgezet worden wegens volledig uitverkocht, met 750 verkochte tickets.

De fuif vond plaats in een tent op het oude voetbalplein van HiH Hoepertingen, waar zowel de jeugd als 30+ hun weg naar vonden. Ook Intesa Herkvallei werd niet vergeten. In samenwerking met Chiro Hoepertingen werd in de namiddag een fuif georganiseerd waar de bewoners konden genieten van een echte fuifbeleving.

“Wij kijken terug op een geslaagde eerste editie van onze fuif”, zegt Julie Princen. “Larzarus moet een begrip worden voor de jongeren van Hoepertingen. Wij kijken nu al uit naar de volgende editie. Dan we willen we opnieuw een groot feest organiseren voor de Loonse jeugd en daarbuiten.” (jcr)