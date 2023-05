Demi Vollering slaat dubbelslag in Ronde van Spanje: “Ik reed zo hard ik kon in de hoop zoveel mogelijk concurrenten te droppen”

“Ik wou echt graag winnen”, aldus de kopvrouw van SD Worx. “De laatste twee kilometer reed ik bergop zo hard als ik kon in de hoop zo snel als ik kon zoveel mogelijk concurrenten te droppen. Toen kwam Annemiek de laatste kilometer nog even uit mijn wiel en dacht ik: nu geef ik alles.”

“Het was een dag die goed begon voor ons, maar jammer genoeg viel Niamh Fisher-Black. Uiteindelijk maakte ik het af. Ik ben er blij om, al was dit echt wel een lastige dag hoor. Ook voor mij.”

Voor de Nederlandse koningin van de Ardennen was het al haar zesde zege van dit seizoen. Ze telt amper dertien koersdagen. In de allereerste bergrit van de Vuelta Femenina nam ze op de slotklim op 1900 meter van de finish de leiding en neep langzaam maar zeker haar concurrenten dood. Van Marianne Vos was er toen al geen sprake meer. Alleen Annemiek van Vleuten en de internationaal nog vrij onbekende Duitse Ricarda Bauernfeind konden haar wurgend hoge tempo bergop volgen, maar de laatste tweehonderd meter duldde de 26-jarige kopvrouw van SD Worx niemand nog langer in zijn wiel. Of dit hét moment is van de troonafstand van Van Vleuten weten we pas zondag. Dan staat de legendarische klim naar Lagos de Covadonga als apotheose gepland. Eén zaak is duidelijk: Vollering is bezig de kloof die er vorig jaar nog was met Van Vleuten dicht te rijden

© BELGA

.

Na de eerste bergrit staan nog vijf renners binnen de minuut van Vollering, waaronder haar ploegmaat Marlen Reusser op de zesde plaats. In principe zijn het de enige die nog aanspraak maken op de eindzege. Zaterdagmiddag is er ook al een venijnige bergrit naar Laredo. Conclusie: Vollering plooide Van Vleuten, maar kraakte ze nog niet. De wereldkampioene van Movistar kijkt tegen een achterstand van 5 seconden aan, de Nederlandse kampioene van Jumbo-Visma, Riejanne Markus staat op 12 seconden. (hc)