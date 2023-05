De eerste landstitel in 33 jaar zorgt voor uitzinnige taferelen in Napels. Duizenden supporters komen er op straat om het historische moment te vieren. Ook in onze provincie wordt de ‘Scudetto’ gevierd, al zijn Napoli-fans hier niet dik gezaaid. “Voorzitter De Laurentiis heeft met deze titel zijn grote gelijk gehaald”, getuigt de Maasmechelse ‘diehard’ Michele Merola.