Rotaract Hasselt geeft dagbesteding Vijverplein make-over

Directeur Bjorn Ramaekers was heel gelukkig met de steun. Tijdens de voorstelling van het resultaat wilde hij nogmaals het belang van dit soort steun onderstrepen. “Het wordt voor onze organisatie steeds moeilijker om break-even te draaien”, zegt Ramaekers. “Door de steeds afnemende werkingsmiddelen wordt het alsmaar moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen.”

De 8.000 euro steun van Rotaract was dus meer dan welkom. “En niet alleen de centjes hoor”, benadrukt Jolien Bollen van LSA. “De lieve mensen van Rotaract staken met een hele groep mensen twee weekends lang zelf de handen uit de mouwen, waardoor we heel wat geld aan werkuren konden besparen.”

© geva

Extra cheque

Dankzij het enthousiasme van de Rotaract-leden werden drie ruimtes aangepakt en prikkelarmer gemaakt. Na de verfwerken werden nieuwe kasten, muziekmateriaal en sporttoestellen in de ruimtes geplaatst. Zo was de make-over compleet.

Amber Sillen van Rotaract Hasselt was verheugd met zoveel enthousiasme. “Ook voor ons was het een zeer waardevol project”, vertelt de voorzitster. “Tijdens de jeneverfeesten van 2022 hebben we met onze groep ons beste beentje voorgezet om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor LSA en residentie Vijverplein. We konden zelfs nog een extra verrassing meebrengen vandaag. Naast de 8.000 euro die we al overmaakten aan de Limburgse Stichting Autisme, kunnen we nog een tweede cheque van 1.500 euro overhandigen. We weten zeker dat de extra centjes goed besteed zullen worden.”