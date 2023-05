Hein Vanhaezebrouck neemt Gift Orban in bescherming: “De vergelijking met Lamkel Zé is van de pot gerukt”

AA Gent neemt het zaterdagavond op tegen Standard. Een pittige klus voor de Buffalo’s, maar tijdens de traditionele persbabbel stond Hein Vanhaezebrouck toch ook nadrukkelijk stil bij enkele artikels die deze week verschenen over Gift Orban: “Eigenlijk is het te belachelijk voor woorden. Dat hij lacht bij een poging van mij om eens humoristisch te zijn tijdens een tactische bespreking, terwijl andere spelers dan niet lachen of enkel binnensmonds. Wat is daar fout aan?”

“Gift is helemaal niet Lamkel Zé, die naam mag je niet gebruiken”, klonk Hein Vanhaezebrouck bijzonder scherp. “Iedereen verdient respect. Didier had fantastische voetbalkwaliteiten maar kwam ook met andere zaken in opspraak. Ik vind het eigenlijk ook een beetje schandalig dat men dit probeert te doen. Vorig weekend zag ik ook al twee spelers in Play-off 1 rondlopen die hetzelfde of zelfs veel meer deden, maar daar is nooit de vergelijking gemaakt met die beruchte Kameroense speler.”

Nee, Hein Vanhaezebrouck hoor je niet mopperen over het gedrag van de Nigeriaanse goalgetter. Meer zelfs: de Gentse coach spaarde zijn lof niet voor Orban: “Gift is de grootste en de beste jonge centrumspits waar ik ooit mee heb gewerkt en ik zag er toch al enkele passeren. Misschien zag ik nog niet zoveel jonge topspitsen, maar toch...”

© BELGA

“Ik zag nooit een betere centrumspits op die leeftijd. Hij is ook de beste jonge centrumspits sedert jaren. Zoek maar eens een speler van die kwaliteiten. Er is nog wat werk aan Gift, ook voetballend, logisch wel. Wat men er nu van maakt. Dat is van de pot gerukt. Dit is een heel brave gast, een correcte kerel die soms eens wat vergeet en dan komt dat raar over.”

Deze week kwamen er enkele anekdotes naar buiten waaruit bleek dat het gedrag van Orban toch wel voor wat ergernis zorgt in de Gentse spelerskern: “Eigenlijk is het te belachelijk voor woorden. Dat hij lacht bij een poging van mij om eens humoristisch te zijn tijdens een theoriesessie, terwijl andere spelers dan niet lachen of enkel binnensmonds. Wat is daar fout aan? Ik zei hem wel dat hij respect moet hebben voor iedereen. Je verwacht dat ook van iedereen. Hij heeft het ook wel, maar hij is dan met van alles bezig.”

© Isosport

“Misschien moet hij ook meteen gaan douchen en na vijf minuten al niet meer in het stadion zijn. Want dat is ook al gebeurd hé. Maar dat weten jullie dan niet en dan schrijven jullie daar ook niet over. Ik wil dit dan ook absoluut tegenspreken. Dit is een heel brave gast, een correcte kerel. Dat hij zelf enkele zaken moet aanpakken, dat is een feit. Maar dat staat totaal niet in verhouding tot wat er in het verleden is gebeurd met onze Kameroense vriend. “

© Action Images via Reuters

“Tonen dat we Play-off 1-waardig zijn”

Tenslotte toch nog even over de match op bezoek bij Standard: “Misschien gaan ze nu schrijven dat Play-off 2 een boost krijgt omdat Sclessin zaterdag volloopt. Het is precies komkommertijd in de media. Dan vul je de week met zaken die er niet toe doen. Je kunt niet alle dagen over Brecel schrijven. Er zal zeker 25.000 man zijn in Luik. Dan zal het zijn dat er sprake is van een opleving van Play-off 2.”

“Dit is eigenlijk een Play-off 1-match met alles erop en eraan. Een vol stadion met geweldige tifosi. Het is aan ons om te tonen dat wat dat betreft wij ook Play-off 1-waardig zijn. Dat is de challenge die ik onze groep heb gesteld. Of dat het geval is, zal ik je morgen na de match kunnen zeggen. Mits winst kunnen zij over ons springen, nadien hebben ze ook meteen weer een thuismatch. Terwijl wij nu twee uitduels op rij hebben. Hopelijk is onze situatie na die twee duels goed. Niet even goed, desnoods. We moeten zorgen dat ze goed genoeg is, dan blijven er nadien nog drie matchen, waarbij we twee keer thuis spelen.”