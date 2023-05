Weet Oekraïne zich dan toch te weren tegen ‘de Dolk’? “Voor het eerst Russische hypersonische raket neergehaald”

Volgens de Oekraïnse nieuwswebsite Defence Express is het Oekraïense luchtafweersysteem er gisterenochtend voor het eerst in geslaagd een Russische hypersonische raket neer te halen boven Kiev. Hypersonische raketten zijn moderne missiles die sneller vliegen dan mach-5, ofwel 5 keer de snelheid van het geluid.

Defence Express heeft zelf foto’s gedeeld van de restanten van de raket, die van het type Kh-47 Kinzhal zou zijn, bijgenaamd ‘de Dolk’. Op de foto’s is de zogenaamde neuskegel van de raket te zien zonder kernkop. Volgens het Russische leger heeft de Kinzhal-raket een bereik van zo’n 3.000 kilometer en vliegt hij met een snelheid van mach-12, ongeveer 4 kilometer per seconde. Door die gigantische snelheid is het erg moeilijk om hem te onderscheppen. De raket kan zowel conventionele koppen als nucleaire kernkoppen dragen.

“Dit is groot nieuws”, reageerde de doorgaans goed ingelichte Oekraïne-expert Sergej Sumlenny op Twitter. “Veel van mijn vrienden hoorden twee nachten geleden een enorme explosie in de lucht. Naar verluidt heeft een door de Verenigde Staten geleverde Patriot-raket een Russische ‘Kinzhal’ onderschept. De Kinzhal-aanval vond plaats enkele uren nadat Moskou een droneaanval op het Kremlin had in scène gezet.”

Het nieuws van Defence Express kon niet bevestigd worden door onafhankelijke media.