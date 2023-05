Timothy Dupont sprint daags na ritzege naar tweede plek in Ronde van Griekenland, dubbelslag voor Leitao

Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) is vrijdag in een pelotonsprint als tweede geëindigd in de derde etappe van de Ronde van Griekenland, een rittenkoers van het UCI-niveau 2.1. De ritoverwinning ging naar de Portugees Iuri Leitao (Caja Rural-Seguros RGA), die ook aan de leiding gaat in het klassement.