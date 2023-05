Staatssecretaris de Moor vraagt intrekking vluchtelingenstatus van aangehouden Irakees

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) heeft de intrekking gevraagd van de erkenning als vluchteling van de 43-jarige Irakees die woensdag in Hasselt is opgepakt op verdenking van terrorisme en oorlogsmisdaden. “Goed werk van het parket”, reageert de staatssecretaris. “Er is geen plaats voor terroristen in onze samenleving. Ook niet voor degenen die aanslagen pleegden in Irak.”