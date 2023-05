Jolien (23) koos voor borstamputatie nadat ze borstkankergen erfde van haar mama: “Ze is mijn grote steun”

Welke mama mag eens extra in de watten worden gelegd? Die vraag stelde ons weekendmagazine Billie aan de lezers van HBVL. Uit alle kandidaten selecteerde het stylingteam van Billie vijf bijzondere verhalen en dito mama’s: zij kregen voor Moederdag een nieuwe look en fotoshoot cadeau. Hier zie je het resultaat, en vertellen ze hun verhaal.

Voor en na de make-over: mama Sandra en dochter Jolien. — © Anja Blevi

Sandra (48): “Ik voelde me enorm schuldig toen bleek dat ik het erfelijke borstkankergen aan Jolien doorgaf. Ik weet wel dat ik er niks aan kan doen, maar toch hoopte ik zo hard dat Jolien het niet had. Ik vind het zeer moedig van haar dat ze koos voor een preventieve mastectomie. Ik ben enorm trots. Ik kreeg zelf borstkanker op mijn 33ste. Ik voelde een knobbeltje tijdens het douchen. Ik had die dag een trampoline voor mijn kinderen opgezet en dacht dat ik me bezeerd had. Toevallig had ik een week later een afspraak bij de gynaecoloog. Daarna ging alles heel snel. Mijn borst werd verwijderd. Chemo werd opgestart. Toen bleek dat ik het BRCA2-gen heb, is mijn andere borst ook preventief verwijderd. Ik lag meermaals hele periodes in het ziekenhuis. Voor Jolien en haar broer was het enorm zwaar: ik was toen alleenstaande mama, en zat enorm in met mijn kinderen.”

Outfits: La Bottega Hasselt. Jolien (links): blouse 210 euro, broek 230 euro, vest 435 euro, instappers 299 euro, ring 240 euro. Sandra (rechts): schoenen 299 euro. Broek, vest en shirt: Xandres Hasselt. — © Anja Blevi

Jolien De Geytere (23): “Ik zat aan mama’s bed gekluisterd. Ik herinner me dat ik zo bang was om haar te verliezen. Kanker is ook zo’n akelig woord voor een kind. Mama heeft me zelf de keuze gelaten om me al dan niet te laten testen op het erfelijke gen. Als achttienjarig meisje wil je daar niet mee bezig zijn, en ik heb me lange tijd afgevraagd wat ik zou doen als de uitslag van de test positief was. Pas toen ik daarover uit was, heb ik me ook werkelijk laten testen.”

“Ik was op het ergste voorbereid. Toen bleek dat ik ook belast was met het gen, heb ik niet lang getwijfeld en gekozen voor een mastectomie. Op borstkanker staat geen leeftijd: mama was ook amper 33 jaar oud. Ik kan er beter nu iets aan laten doen dan te wachten tot ik borstkanker heb, want de kans is wel groot natuurlijk. Ik wil niet tussen de jaarlijkse onderzoeken door met angst en onzekerheid leven. Stel je voor dat ik ooit zelf aan kinderen begin en tijdens mijn zwangerschap knobbeltjes zou ontdekken. Ik zou het mezelf niet vergeven.”

© Anja Blevi

“Wat me ook geruststelt, is dat borsten zo mooi gereconstrueerd kunnen worden. Ik heb veel opzoekingswerk gedaan en me goed kunnen inlezen nu ik er zelf heel bewust voor kies. Ik koos voor een reconstructie met mijn eigen buikweefsel. De operatie is nu twee maanden geleden, dus ik ben er nog niet: de afwerking moet nog gebeuren. Maar ik ben wel al enorm blij. Ik koos er ook voor om het nu, in mijn studententijd en nu ik nog thuis woon, te doen. Mijn mama heeft me enorm goed verzorgd. Door wat ze meemaakte, begreep ze ook heel goed waar ik doorheen moest met mijn operatie. Ze is mijn steun en toeverlaat.”

Over de make-over:

Jolien: “We keken enorm uit naar deze make-over, ik stond open voor alles. Ik vind mijn nieuwe kapsel dan ook echt gewéldig, en de outfit is ook helemaal mijn ding.”

Sandra: “Ik draag zelf nooit make-up, dus dat is wennen. De outfit en de kleuren vind ik wel heel mooi. Bij een speciale gelegenheid zou ik dit zeker willen dragen.”

Tips van ons make-overteam:

Styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega: “We kozen een ongewonere outfit waar Jolien perfect mee wegkomt. Eentje met een hoek af, waardoor haar persoonlijkheid extra naar boven komt.”

Kapper Despina Dokas van Mod’s Hair : “Sandra heeft fijn haar dat we meer volume gaven door het op te knippen. Ze kreeg een langere pony wat perfect bij de vorm van haar gezicht past en haar langere voorhoofd breekt. We kozen voor een warme kleur die mooi bij haar huidskleur en ogen past.”

Kapseltip: “We knipten bij Jolien de allernieuwste trend: een mullet. Dit is een pittige korte pony, kort aan de zijkant en langer in de nek. Het is een gewaagd kapsel dat Jolien op het lijf geschreven is. Als extraatje kreeg ze ook een donkerder tintje met een mooie glans.”

Visagiste Vera Kellens voor La Bottega: “Als je zoals Sandra wat dieper liggende ogen hebt, kies je beter niet voor een donkere oogschaduw, maar ga je voor zachte tinten. We brengen een zachtroze tint wat hoger in de arcadeboog aan om de ogen op te lichten.”

I.s.m. styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega, visagiste Vera Kellens met Bellapierre voor La Bottega (labottega.be), en kappers Laure Boonen, Luc Boonen en Despina Dokas voor Mod’s Hair (modshairhasselt.be), allen in Hasselt.