MAKE-OVER. Sarah (38) is bewust alleenstaande mama: “Dat ik twéé kindjes wilde, daar keken ze van op”

Toen ze op haar dertigste geen partner had, besloot ze om alleen voor een kindje te gaan. Zo werd Sarah Grieten (38) uit Bree BAM: bewust alleenstaande mama, van Fie (4,5) en Rien (1,5). “Natuurlijk hoop ik nog de liefde te vinden: iemand die mijn kindjes er met veel liefde bijneemt.” Met Moederdag in het verschiet werden Sarah en haar kindjes getrakteerd op een make-over.

Welke mama mag eens extra in de watten worden gelegd? Die vraag stelde ons weekendmagazine Billie aan de lezers van HBVL. Uit alle kandidaten selecteerde het stylingteam van Billie vijf bijzondere verhalen en dito mama’s: zij kregen voor Moederdag een nieuwe look en fotoshoot cadeau. Hier zie je het resultaat, en vertellen ze hun verhaal.

Voor en na: Sarah Grieten werd alleenstaande mama van Fie en Rien. — © Anja Blevi

Sarah: “Ik heb altijd een grote kinderwens gehad. Helaas had ik minder geluk in de liefde. Ik zei al langer: als ik op mijn dertigste nog single ben, dan ga ik alleen voor kinderen. Het heeft nog ietsje langer geduurd. Ik was op mijn dertigste volop alleen een huis aan het renoveren. Ik had nog even een kortstondige relatie met een man die al kinderen had, maar die liep spaak omdat hij mijn kinderwens niet deelde. Door deze relatie besefte ik wel dat ik echt mama wilde worden van kinderen van mezelf. Mijn oudste zus wees me erop dat ik mijn kinderwens niet veel langer meer kon uitstellen. Hoe ouder je wordt, des te moeilijker het is om kinderen te krijgen.”

Outfits bij La Bottega. Sarah: hemd 270 euro, broek 250 euro, sneakers 140 euro. Rien (boven): overall 70 euro, t-shirt 49 euro, schoenen 105 euro. Fie (onder): overall 70 euro, polo 45 euro, schoenen 105 euro. — © Anja Blevi

“Je stapt in een fertiliteitstraject als je alleenstaande mama wil worden. Er gaat een hele procedure aan vooraf. Ik moest een psychologische screening ondergaan. Je moet als alleenstaande kunnen aantonen dat je een sociaal netwerk hebt waarop je kan terugvallen. Ik sta in het onderwijs en dat maakt het gelukkig ook wel wat gemakkelijker omdat ik na de schooluren en in de vakanties geen extra opvang moet regelen. Na de psychologische testen start de opvolging van je cyclus en wordt naar een donor gezocht. Ze kijken naar uiterlijke kenmerken die matchen met die van jou, zoals de oogkleur, hoe groot je bent, enzovoort. Mijn enige vereiste was dat de donor niet uit de databank van Genk zou komen. Ik vond het een vreemde gedachte dat bij wijze van spreken mijn buurman de donor van mijn kinderen kon zijn.”

“Ik heb altijd twee kinderen willen hebben. Na dochtertje Fie ging ik dan ook voor een tweede. Daar keek mijn omgeving wel even van op. Is één kind niet voldoende als alleenstaande mama?, vroegen ze me. Ik moet toegeven dat het pittig is, zeker nu ze nog zo klein zijn. Fie is 4,5 jaar, Rien 1,5. Hoe ouder ze worden, des te gemakkelijker het ook wordt. Ik heb een goed netwerk om op terug te vallen. Op de momenten dat het nodig is, krijg ik hulp van mijn ouders en van mijn zussen. Daar ben ik hen zeer dankbaar voor. Mijn kinderen zijn echte mama’s-kindjes. Ze hangen enorm aan mij omdat er geen tweede ouder is. Zeker Fie beseft dat ook al goed. We praten ook regelmatig over hoe zij en Rien er gekomen zijn. Op school knutselt ze niet voor Vaderdag, wij vieren die dag als ‘Opadag’.”

“Ondertussen ken ik ook andere BAM-mama’s. Regelmatig spreken we eens af. Ik geniet van het mama-zijn. Zeker als ik Fie en Rien samen zie spelen en zie hoe ze aan elkaar hangen. We trekken er regelmatig als gezinnetje op uit. Natuurlijk hoop ik op een dag nog de liefde te vinden en iemand te ontmoeten die ook met veel liefde mijn kindjes erbij neemt. Maar ik ben heel gelukkig met mijn kinderen en vind mijn keuze om BAM-mama te worden mijn beste beslissing ooit.”

Sarah: “Een beetje me-time, wat een leuke ervaring! Ik ben blij dat mijn broze haardos er een stuk beter uitziet nu. Mijn felgele outfit is uit mijn comfortzone, maar het totaalplaatje klopt echt.”

Styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega: “De gele outfit van Sarah vormt een fantastisch contrast met haar donkere coupe en blauwe ogen. Het is een trendy en feestelijke look. Met een sneaker wordt hij wat meer casual.”

Kapper Luc Boonen van Mod’s Hair : “Na haar tweede bevalling verloor Sarah veel haar, dat nu in herstel is. Het haar was broos en de kleur was dof. We knipten een luchtiger model voor meer volume en kozen voor een warme mokkakleur met een mooie glans om het zo een gezondere look te geven.”

Visagiste Vera Kellens voor La Bottega: “Sarah draagt weinig make-up. Ze is een drukke alleenstaande mama en dat zagen we ook aan haar huid. Daarom kozen we voor een verzorgende naturelle look. Haar blauwe ogen hebben we benadrukt met een roestkleurige oogschaduw die ook prachtig bij de gele outfit staat. Door te contouren lieten we haar langere neus iets kleiner lijken.”

