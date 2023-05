TWEEDE AFDELING. Hades kan titel pakken, is Cappellen dit weekend zeker van promotie?

Martin-Suarez van Belisia is hervallen in een oude blessure. — © Bart Borgerhoff

Terwijl Hades zondag in de derby tegen Bocholt de titel kan pakken, is nummer twee Cappellen bij winst zeker van promotie. Bij Tongeren hoopt Olivier Geurts fit te geraken voor z’n laatste thuismatch, Belisia mist vier geblesseerden tegen Londerzeel en Sporting Hasselt trekt naar Lille. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in tweede afdeling VV B van dit weekend. (jfz/frba/edst/rusm/matr)