Hasseltse Anneke werd alleenstaande pleegouder: “Ik besef dat ze misschien terug naar haar ouders gaat”

Na een stukgelopen relatie en een grote kinderwens zocht Anneke Raquet (40) uit Hasselt de mogelijkheden uit. Adoptie of alleenstaande moeder worden, was niks voor haar. Maar ze wilde wel haar tijd en liefde geven aan een kindje en koos voor pleegouderschap. Vandaag is ze al drie jaar de pleegmama van Fien* (3,5). Met Moederdag in het verschiet kregen Anneke én Fien een make-over.

Welke mama mag eens extra in de watten worden gelegd? Die vraag stelde ons weekendmagazine Billie aan de lezers van HBVL. Uit alle kandidaten selecteerde het stylingteam van Billie vijf bijzondere verhalen en dito mama’s: zij kregen voor Moederdag een nieuwe look en fotoshoot cadeau. Hier zie je het resultaat, en vertellen ze hun verhaal.

Anneke: “Tien jaar geleden liep de relatie met mijn vriend stuk. Mijn kinderwens was groot, dus ik zocht uit wat m’n opties waren. Ik kwam in mijn zoektocht met pleegzorg in contact: tot dan wist ik niet dat de noden zo hoog waren. Er is in Limburg een constante wachtlijst met zo’n honderd kinderen die op zoek zijn naar een pleeggezin. Ik had tijd en liefde te geef, waarom zou ik het niet geven aan een kindje in nood? Zij verdienen ook een fijne thuis. Zo startte ik met crisisopvang van kleine baby’s en peuters. Ik koos niet meteen voor langdurige opvang, om zo ook uit te zoeken of het mij echt zou liggen.”

“De kindjes die ik tot nu toe opving, werden geplaatst door de jeugdrechter. Ik ken de achtergrond van de dossiers niet in detail, maar om welke reden dan ook kunnen de ouders niet voor hun kindje zorgen. Dat is confronterend, maar ik ben ook enorm blij dat ik zo mijn steentje kan bijdragen. Zo ving ik vóór Fien* (om privacyredenen is Fien een fictieve naam en staat ze niet herkenbaar op de foto, red.) vijf kindjes op. Normaal gezien zou ook Fien in 2020 naar een ander gezin verhuizen, maar door corona bleek dat niet evident. Ik besloot toen dat het moment rijp was om zelf voor langdurige opvang te kiezen. Intussen is Fien al drie jaar bij mij.”

“Mammie”

“Ik hoor vaak van anderen dat ze het niet zouden kunnen, vooral omdat je ook contact moet houden met het netwerk van het kind. Wij videobellen op dit moment elke week met Fiens papa. Haar mama is momenteel helaas even uit beeld. Haar mama blijft wel ‘mama’, ik ben ‘mammie’ voor Fien. Ik geef haar al mijn liefde, maar ik hou wel in het achterhoofd dat ze op een dag misschien terug verhuist naar haar ouders. En eigenlijk hoop ik ook wel dat de relatie met haar ouders ooit hersteld wordt. Ondertussen probeer ik iets wezenlijks te betekenen voor Fien en er voor haar te zijn.”

“Ik kreeg zelf een goede opvoeding, had een goede thuis. Ik vind het een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheidszin om dit anderen ook te bieden. Gelukkig heb ik een flexibele werkgever, want het is niet gemakkelijk om als alleenstaande pleegzorg te combineren met een job. En pleegouders hebben bijvoorbeeld geen recht op gewoon ouderschapsverlof zoals dat voor biologische kinderen bestaat. Gelukkig krijg ik ook veel hulp van mijn ouders.”

Anneke: “Mijn enige bekommernis voor deze make-over: Fien moest me nog herkennen. Ik heb nu een compleet ander kapsel, maar ze vloog me gelukkig meteen om de nek: ze vindt het mooi!”

