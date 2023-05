Anita (62) verloor als tiener beide ouders: “Toen ik zelf moeder werd, miste ik mama enorm”

Als tiener verloor ze in een jaar tijd haar moeder én vader. Voor Anita Ceunen (62) uit Eksel zijn de momenten samen met haar eigen dochters Lieze (36) en Janna (33) dus bijzonder kostbaar. “Toen ze werden geboren, had ik zo graag advies aan mijn mama gevraagd.” Dat hun mama ook hen dierbaar is, maakten Lieze en Janna duidelijk door haar in te schrijven voor een make-over.

Wil jij je mama eens extra in de watten leggen? Die vraag stelde ons weekendmagazine Billie aan de lezers van HBVL. Uit alle kandidaten selecteerde het stylingteam van Billie vijf bijzondere verhalen en dito mama’s: zij kregen voor Moederdag een make-over cadeau. Hier zie je het resultaat, en vertellen ze hun verhaal.

Anita (62) uit Eksel: “Op m’n zestiende overleed mijn vader aan maagkanker. Nooit had hij iets gemankeerd. Toen hij op pensioen mocht, werd hij ziek. Daarna ging het heel snel. Er was niks meer aan te doen. Mijn mama kwam alleen te staan. Ze leerde op haar 56ste nog autorijden. De eerste dag dat ze alleen met de auto wegging, viel ze bij het uitstappen dood naast de auto neer.”

“Ik had een heel hechte band met mijn mama. Als papa nachtdienst had, sliep ik bij haar in bed. Mijn moeder had erge eczeem. Ze moest regelmatig een dikke laag zalf op haar handen smeren en met speciale handschoenen aan slapen. Ik hoor het geknisper van die handschoenen nog steeds.”

Anita: “We waren thuis met vier kinderen, tussen elk van ons zat zes jaar leeftijdsverschil. Ik had nog een broertje van tien en een oudere broer en zus. Mijn jongste broer trok bij de oudste in. Ik mocht een jaar bij zijn schoonouders gaan wonen, zodat ik mijn humaniora kon afmaken om daarna te gaan studeren: ik koos voor sociaal assistent, in Antwerpen. Hoe moeilijk het ook was, ik ben heel blij dat ik die kans gekregen heb.”

“De moeilijkste momenten moesten nog komen. Op mijn trouwdag miste ik mijn mama heel erg. Nog méér miste ik haar toen ik zelf mama werd. Ik had een fantastische schoonmoeder, ze was ook altijd erg aanwezig in mijn leven. Maar toch is dat niet helemaal hetzelfde als je eigen mama ... Ook het jaar dat ik zelf 56 werd, was een angstig moment voor mij. Dat jaar spookte het meer door mijn hoofd dat mijn moeder al zo jong het leven verloor.”

Dochter Janna (33): “Mama is heel zorgzaam, heeft een groot luisterend oor en zit met iedereen in. Ze is ook wel heel beschermend. Ze is nog banger om mensen rondom haar te verliezen. Ik kijk ook wel erg op naar mama. Ik heb zelf twee kindjes en kan met alle vragen en twijfels bij mama terecht. Pas sinds de geboorte van mijn eerste kindje Oliver besef ik goed hoe moeilijk het voor haar geweest moet zijn.”

Lieze (36): “Ik ben ook wel nieuwsgierig naar hoe oma was. Ze zeggen toch dat er een sterke lijn is tussen een grootmoeder en haar kleinkind, want de eicellen van je moeder worden al gevormd wanneer ze nog in de buik van je grootmoeder zit. Ik vind het heel jammer dat ik haar nooit heb gekend.”

Janna: “Het was een dag om nooit te vergeten. Het gebeurt niet vaak dat je zo mooi opgemaakt wordt. Onze nieuwe kapsels zijn alle drie geslaagd! We kijken erg uit naar de foto van ons drie.”

Styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega: “Anita heeft iets bredere schouders: die camoufleren we met een asymmetrische jurk met sjaaltje. Zo maken we haar schouders optisch smaller. Anita is een winters type en staat prachtig met felle kleuren.”

Kapper Laure Boonen van Mod’s Hair : “We knippen het haar van Lieze in model om zo haar natuurlijke krul mooier te laten vallen, en we brengen wat schakering in de kleur: zo krijg je een meer levendige haardos.”

Visagiste Vera Kellens voor La Bottega: “Om de kleinere ogen van Janna te vergroten, plaatsen we haar oogschaduw iets hoger in de arcadeboog. We gebruiken een bruine eyeliner, dat oogt minder hard dan de zwarte variant.”

