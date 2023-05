In de eindronden van het (inter)provinciaal voetbal wordt dit weekend de eerste schifting doorgevoerd. RC Peer B neemt in extremis de plek in van Bree-Bee B, de wedstrijd Eksel B-Zutendaal wordt in Zutendaal afgewerkt. Lees hier alle ploegnieuws van de eindronden in het (inter)provinciale voetbal van dit weekend. (jc/matr/gsb/fava/krth/edst/kj/dg/bs/bsa)