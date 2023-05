Verkeerslichten op druk kruispunt in Genk lange tijd defect: “Veiligheid automatisch aangesprongen”

Passanten die er meermaals per dag passeren, maakten zich ongerust en verwittigden de politie. Het is het Agentschap Wegen en Verkeer dat instaat voor het beheer van die verkeerslichten. “Het kan altijd gebeuren dat een storing zich voordoet bij verkeerslichten”, zegt Sep Vandijck, woordvoerder van AWV Limburg. “In dat geval springt meteen een veiligheid in werking waardoor de oranje lichten gaan knipperen. Er moet al een totale stroompanne zijn zoals recent in Hasselt vooraleer de lichten helemaal op zwart gaan. In ieder geval wordt wanneer de foutmelding zich voordoet automatisch een procedure opgestart om zo snel mogelijk een technicus ter plaatse te sturen. Er is een permanentie voorzien bij het bedrijf waarmee we een contract hebben afgesloten. Dat de verkeerslichten op het bewuste kruispunt in Genk meermaals defect zouden zijn klopt niet volgens onze diensten.” (cn)