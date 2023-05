Lummen-voorzitter Mario Vrancken met coach Torsten Schepers, die VV in derde moet houden. — © Raymond Lemmens

Verliezen betekent degraderen, winnen is ook volgend seizoen nog in tweede provinciale spelen. Dat is zondag de inzet van het eindrondeduel tussen DH Jeuk (2A) en Opglabbeek (2B).