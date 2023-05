Blok cocaïne in onderbroek leidt naar wapenarsenaal: “Dat vuurwapen? Gewoon een hebbeding”

De Nederlander uit Maaseik gaf toe dat hij de hasj en de erectiepillen voor eigen gebruik in huis had. “Ik hou wel van zo’n feestjes”, bekende hij. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Op 10 februari 2022 voerde de politiezone Maasland een controle uit aan de grens naar Nederland. Een 34-jarige Nederlander uit Sittard werd met zijn Audi aan de kant gezet. Tijdens de fouille vonden de agenten een blok van 100 gram cocaïne in zijn onderbroek. De man bleef altijd ontkennen dat de drugs van hem waren.

Ook vrijdagochtend, tijdens de ondervraging door de Tongerse rechter, hield hij voet bij stuk. “Twee dagen eerder gaf ik een kennis uit het dorp een lift naar een coffeeshop. Volgens mij heeft hij toen die blok cocaïne in het handschoenkastje gestopt en is hij die drugs vergeten. Ik denk dat hij onder invloed van cannabis was. Dan word je vergeetachtig”, klonk het. Toen de man uiteindelijk tijdens de politiecontrole de papieren van de auto uit het handschoenenvak wilde halen, ontdekte hij naar eigen zeggen pas dat hij drugs in zijn auto had. “Ik zag die zak liggen en ik rook meteen een chemische geur. Ik schrok ervan”, verklaarde de Nederlander die de coke vervolgens wegmoffelde.

Omdat de politie niets van het verhaal geloofde, gingen ze ervanuit dat de man onderweg was om een deal te sluiten. In zijn GPS stond het adres van een 32-jarige Nederlander in Maaseik ingegeven. In het kader van het drugsonderzoek vielen de inspecteurs daar binnen.

Wapenfreak

Achter een muurschilderij in de woonkamer zaten twee blokken hasj verstopt. Verder vonden de inspecteurs ook een notitieboekje, kamagrapillen en zes lachgasflessen. En daar bleef het niet bij. De 32-jarige man had ook een heel arsenaal wapens in huis. “Achter een plint in de slaapkamer zat een geladen Glock-vuurwapen”, aldus de aanklager. Verder had de man ook luchtdrukpistolen, patronen en een machete in huis.

De man noemde zichzelf een wapenfreak. “Met de luchtdrukpistolen ging ik soms op de schietbaan oefenen. Het was mijn hobby. Die machete had ik in huis omdat ik schrik had voor inbrekers. En dat vuurwapen? Dat wilde ik gewoon hebben. Het was voor mij een hebbeding”, klonk het voor de Tongerse rechter.

De man gaf toe dat hij de hasj en de erectiepillen voor eigen gebruik in huis had. “Ik hou wel van zo’n feestjes”, bekende hij. Met de cocaïne die eerder bij de andere Nederlander in de auto gevonden werd, had hij naar eigen zeggen niets te maken. “Die man was onderweg om erectiepillen op te halen”, klonk de uitleg.

Erectiepillen

De Tongerse procureur vindt de verklaringen ongeloofwaardig. “Wie laat er nu drugs met een straatwaarde van 6.000 euro in een auto achter? Dat slaat op niets”, klonk het. Verder vond de aanklager het duidelijk dat de 32-jarige man uit Maaseik met veel illegale zaken bezig is. Ze stelde zich verder luidop de vraag hoe de man, die werkloos is, zijn hoge huishuur kan aflossen. “Maar daar krijgen we geen antwoord op”, aldus de procureur die celstraffen van 18 en 15 maanden eist, samen met geldboetes van 8.000 euro.

Volgens de advocaten van de Nederlanders, meester Steve Geerdens en meester Bert Partoens, wijst echter geen enkele vaststelling in het dossier op handel in drugs. De teruggevonden chatberichten tussen de mannen zouden volgens hen zelfs eerder bewijzen dat het verhaal van hun cliënten klopt en dat ze niets te maken hebben met handel in cocaïne of hasj. “Zij wisten van elkaars hobby en ze wilden louter erectiepillen uitwisselen om naar saunaclubs te gaan”, klonk het. De advocaten vragen om mildere straffen.

Vonnis volgt op 2 juni.