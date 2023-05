Met Morgane Armant trekt derde Belgian Cat naar Castors Braine

Het Belgian Cat duo Ine Joris en Nastja Claessens en Marie Vervaet tekenden al bij Castors Braine. De club van de Franse coach Fred Dussart wil dan ook in de directe toekomst meer Belgische speelsters bezigen. In die context trok het dan ook Morgane Armant aan. Een 23-jarige en 1m90 grote center die in de preselectie zit van de Belgian Cats richting het komende EK (15-25 juni Israël/Slovenië).

Morgane Armant was de voorbije seizoenen vooral in Frankrijk en bij Nantes, Nice en Montbrison actief. Deze campagne was ze aan de slag bij Hainaut St. Amand en was ze in de sterke LFB en in een gemiddelde van 15 minuten speeltijd goed voor 4 punten en 2 rebounds. De Belgische guard Emmeline Leblon en de Amerikaanse forward Jessica Lindstrom tekenden dan weer een nieuw contract van één seizoen bij vice-kampioen Castors Braine.