Kinrooi viert eindelijk weer Aspergefeesten, en krijgt een nieuwe koningin

“De laatste aspergefeesten vonden inderdaad plaats in 2019”, zegt schepen van Cultuurbeleid Mark Hoedemakers (cd&v). “Daarna kwam corona stokken in de wielen steken. Bente - toen nog 16 jaar - werd indertijd verkozen tot aspergekoningin: dat gebeurt telkens op de aspergefeesten. Door omstandigheden heeft ze haar kroontje dus drie jaar langer gedragen. Ze is vast en zeker een heel goede ambassadrice geweest van ons witte goud. En reken maar dat we staan te popelen om komend weekend weer aan te knopen met de traditie van de driedaagse aspergefeesten.”

Boerenbraderie

De aspergefeesten vinden dit jaar plaats op en rond de boerderij van de familie Driessens. Hoedemakers: “Op vrijdag starten we vanaf 19 uur met een walking dinner. Dat duurt tot 21 uur en dan maken we bekend wie de nieuwe aspergekoningin wordt. Na een oproep van Visit Kinrooi hebben zich een aantal kandidates gemeld en een deskundige jury heeft de knoop doorgehakt. Ik kan wel al zeggen dat het een waardige opvolgster van Bente wordt. Daarna volgt een afterparty met een optreden van ‘Fons en die van ons’. Zaterdagavond 6 mei zorgt de Groene Kring Bree ervoor dat de beentjes losgegooid kunnen worden op de Dorstige Aspergefuif. Op zondag 7 mei nodigt de familie Drieskens uit op een aspergebrunch. Daarna is iedereen welkom op een gezellige familie- en landbouwdag met een boerenbraderie en een tractorzegening.” Locatie: Aspergebedrijf Driessens, Haeldersheidestraat 6 in Molenbeersel.

