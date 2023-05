Rik De Mil vreest geen decompressie tegen Union na domper in Genk: “Het vuur is zéker niet verdwenen”

Wat rest Club Brugge nog in de Champions’ Play-Offs? Hoogstens de derde plaats, lijkt het. Al zou zelfs dat ongelofelijk straf zijn gezien de kloof van acht punten met tegenstander Union. Maar voor coach Rik De Mil is er eigenlijk weinig veranderd na de nederlaag op Genk. “Binnenskamers is er hier nooit over de titel gesproken.”

De Mil begon zijn persbabbel met goed nieuws: Jack Hendry is opnieuw fit. Zijn herstel heeft een dikke twee maanden geduurd. “Hij kan geselecteerd worden”, aldus De Mil. “Maar wat de volgende stap is, moeten we nog bekijken.” Nielsen, Buchanan en Yaremchuk blijven wél nog out.

Of dat het grote verschil zal maken tijdens de laatste vijf matchen van het seizoen: het zal wel niet. Na de nederlaag op Genk lijkt de derde plaats het hoogst haalbare voor Club Brugge, dat evenwel al zeker is van Europees voetbal door de bekerwinst van Antwerp. “Er wordt gezegd dat we Europees spelen door Antwerp, maar daar ga ik niet mee akkoord. We zijn zélf in Play-off 1 geraakt, en we komen zélf van ver. Club Brugge heeft een lange inhaalrace achter de rug. Dus dit is onze verdienste.”

Binnenskamers

Of Club en De Mil nog verdere ambities hebben? “Iedereen kent de verdeling van de Europese tickets: het wordt afwachten wie tweede wordt. Dus wij willen gewoon zo hoog mogelijk eindigen, en dat gaan we stap per stap aanpakken.” Her en der werd geopperd dat Club Brugge, mits een ultieme inhaalrace, nog kon meedingen voor de titel. De nederlaag in Genk trok daar een streep door. “Maar binnenskamers zijn we altijd heel duidelijk geweest over onze ambities”, aldus De Mil. “Hier hebben we nooit over de titel gesproken. We zijn altijd nederig gebleven. Er werd mij een gevraagd gesteld of we nog geloofden in de titel. Zo lang die kans er mathematisch is, moet je dat ook doen. That’s it.”

De Mil verbeet zijn ontgoocheling bij de match tegen leider Genk. — © BELGA

Club heeft sowieso iets recht te zetten tegen Union. Maar omgekeerd geldt dat ook. Een nieuwe verliespartij kan cruciaal zijn in de titelrace voor de Brusselaars. “Ik verwacht een ongelofelijk gemotiveerd Union, maar dat zijn ze eigenlijk altijd”, knikt De Mil. “We gaan absoluut klaar moeten zijn. Anderzijds moeten wij maar tonen dat we hun kwaliteiten kunnen matchen. We waren bezig in stijgende lijn, en het is nu aan ons om die lijn door te trekken. Ongeacht het resultaat van vorig weekend. Het vuur is zéker niet verdwenen uit deze groep. Dat heb ik gezien op training.”

Jonkies verdienen het

De Mil had ook nog een woordje in petto over de jonge Spileers, die vorig weekend in de fout ging. Net als enkele andere jonkies krijgt de verdediger volop zijn kans. “En het klopt dat je dan af en toe leergeld betaalt. Maar die jongens spelen omdat ze zich tonen. Niet omdat ze cadeaus krijgen van mij. Ik zie wat ik zie op training: ze verdienen minuten. Maar foutjes zoals op Genk zijn belangrijke details. Die moeten eruit in play-offs.”