Junta in Mali organiseert referendum over nieuwe grondwet

In Mali zal er op 18 juni een referendum zijn over een nieuwe grondwet. Dat kondigt de junta die enkele jaren geleden de macht greep vrijdag aan. De volksraadpleging was initieel voorzien op 19 maart.

Een woordvoerder van de militaire regering, kolonel Abdoulaye Maïga, las op de nationale televisie het decreet voor dat het referendum in heel het land en alle diplomatieke posten bepaalt. Leden van de veiligheidsdiensten stemmen een week vroeger, op 11 juni.

Het referendum is de eerste stap in een kalender van consultaties en hervormingen die de kolonels zelve meedeelden. Het finale doel moeten verkiezingen in februari 2024 zijn, met een terugkeer naar een burgerregering, dus zonder militairen.

Met het uitstel in maart hadden de militairen, die in augustus 2020 gewapend de macht veroverden, een eerste tussenstap van het hele proces gemist. Het voedde de twijfel over het respecteren van de hele kalender. Maar de militaire machthebbers minimaliseerden het uitstel.

Mali, dat ongeveer 20 miljoen inwoners telt, heeft sinds 2012 drie militaire staatsgrepen gekend en wordt als uiterst onstabiel beschouwd. In het noorden van het land heeft Bamako af te rekenen met jihadistische groeperingen.