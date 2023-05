Naam van Khloe Kardashians baby zou gelekt zijn: “Vooral Kris Jenner was enthousiast”

De naam van de baby van realityster Khloe Kardashian zou negen maanden na zijn geboorte bekend zijn. Een bron heeft deze tegen The U.S. Sun verteld. Kardashian zou hier lang over hebben nagedacht.

Nienke Wensveen Bron: The Sun, Who

De baby van Kardashian is al negen maanden oud, maar de realityster heeft zijn naam nog nooit verteld. In het tweede seizoen van de realityshow The Kardashians, zei ze al dat zijn naam met een ‘T’ begint, net zoals de naam van dochter True en die van basketballer Tristan Thompson, de vader van de baby. Kardashian verklapte al dat ze de babynaam pas zal onthullen in het nieuwe seizoen The Kardashians, dat vanaf 25 mei te bekijken is.

Een bron heeft de naam van de baby echter al onthuld tegen The U.S. Sun. Hij zou Tatum Robert heten. Haar familie zou echter een andere volgorde verkiezen: Robert Tatum, als eerbetoon aan Kardashians overleden vader, die in 2003 is overleden en aan haar broer. Ze heten namelijk allebei Robert Kardashian. “Vooral Kris was enthousiast om de baby Robert te noemen en duwde Khloe die richting uit”, zegt de bron. “Uiteindelijk koos ze voor Tatum Robert, wat past bij de namen van True en Tristan.”

Kardashian kreeg haar zoon via draagmoederschap. Samen met Tristan Thompson heeft ze ook al dochter True. Tijdens de zwangerschap werd bekend dat de basketballer vreemd was gegaan en ook een baby bij een andere vrouw verwacht. Hierdoor verbrak Kardashian de relatie.

