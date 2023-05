Ook op Challenger-niveau gaat het moeizaam: David Goffin ontsnapt door het kleinste gaatje tegen Franse tiener in Aix-en-Provence

LEES OOK. Aryna Sabalenka is eerste finaliste op WTA Madrid

De 32-jarige Luikenaar haalde het in de kwartfinale in drie sets van de 18-jarige Fransman Arthur Fils (ATP 124). Hij verloor de eerste set met 1-6, won de tweede met 6-3 en trok in de derde na een tiebreak (8/6) aan het langste eind. De match duurde twee uur en twintig minuten. De twee stonden voor het eerst tegenover elkaar.

In de halve finales neemt Goffin het op tegen het Amerikaanse topreekshoofd Tommy Paul (ATP 17) of de Oostenrijker Jurij Rodionov (ATP 119).

Voor David Goffin is het toernooi van Aix-en-Provence zijn tweede Challenger dit seizoen. Eind januari won hij in eigen land het BMW Open in Louvain-la-Neuve (145.000 euro). Op ATP-toernooien kende Belgiës nummer 1 in 2023 nog maar weinig succes. Een kwartfinale begin dit jaar in het Nieuw-Zeelandse Auckland is zijn beste resultaat.