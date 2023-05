Zo kies je een muzieksysteem dat bij je past

In het grote aanbod aan audiosystemen een keuze maken is nog best lastig. Wij helpen je graag op weg!

Liefhebber van vintage

De platenspeler is weer helemaal terug van weggeweest. De charme van een plaat opleggen, daar kan geen Spotify tegenop. Als vintage liefhebber ga je in elk stadje op zoek naar het plaatselijke platenzaakje om je collectie uit te breiden. Weer thuis zorgvuldig een LP kiezen, voorzichtig uit de hoes halen, de naald erop… en genieten. Kies voor een retro exemplaar in een leuk koffertje met ingebouwde stereoluidsprekers, of liever een moderne set met twee externe boxen waarmee je ook via bluetooth muziek kan afspelen?

De moderne muziekliefhebber

DAB+ is de opvolger van de bekende FM/AM radio, die er naar verwachting volledig uitgaat. DAB+ is digitale radio met een ruisvrij en helder geluid, waarbij je niet langer op frequentie hoeft te zoeken, maar op naam. Hiervoor heb je wel een DAB+ radiotoestel nodig. Wil je in de toekomst verzekerd zijn van je favoriete muziek? Let er dan bij de aanschaf van een nieuwe radio op dat deze DAB+ kan ontvangen.

De bedluisteraar

Ben jij iemand die graag in slaap valt met muziek en wakker wordt met het nieuws? Kies dan een multifunctionele wekkerradio die je volledig naar wens kan instellen en een timer waardoor de radio in slaapmodus gaat. Slim bedacht: tijdens het slapen leg je je smartphone op de radio om draadloos op te laden.

De veeleisende muziekliefhebber

Wil je het beste geluid én alle opties? Kiezen is verliezen! Voor wie graag op alle mogelijke manieren naar muziek luistert, is een alles-in-één muzieksysteem de beste keuze. Daarmee kan je jouw favoriete nummers op verschillende manieren afspelen: via bluetooth, DAB+/FM radio, cd of MP3. Daarbij geniet je van een krachtig, modern stereogeluid. Ook zijn deze radio’s te gebruiken als wekkerradio. Kies je voor een stijlvol en luxe design of een compact en tijdloos design?

