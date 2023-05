Opvallend bord langs hockeyveld moet toeschouwers laten stoppen met coachen langs zijlijn: “Het is vermoeiend”

Het bord is langs elk hockeyveld van de Blue Lions terug te vinden. — © if

“Toeschouwers die spelers coachen worden vanaf maandag ingeschakeld als jeugdtrainer.” Dat is de boodschap die te lezen staat langs het hockeyveld van de Blue Lions in Tervuren. Het bord moet ouders ook effectief laten stoppen met coachen.

Het bestuur van de Blue Lions pikte het idee op in Nederland, waar men voor het eerst zo’n bord opmerkte. “Sport is emotie, en iedereen wil zijn of haar kind natuurlijk het winnende punt zien maken”, zegt Britt Spooren van de Blue Lions. “Alleen hebben ouders dan de neiging om hun kind zelf te beginnen coachen, wat toch echt niet de bedoeling is.”

“Ouders doen dat met de beste bedoelingen, maar ideaal is het niet. Het is nog nooit echt uit de hand gelopen bij ons, maar voor de jeugdcoaches is het erg vermoeiend om de kinderen goed te laten samen spelen als er toeschouwers de spelers blijven individueel bijsturen. Daarom kozen we ervoor om dat bord naast onze velden te plaatsen.”

Of het effect heeft? “Er wordt weleens met het bord gelachen, maar het is vooral de bedoeling dat de sfeer langs de zijlijn goed blijft”, zegt Spooren. “Op dat vlak werkt het bord wel. Echte problemen zijn er nog niet geweest, aangezien de wedstrijden in het algemeen wel fair verlopen.”