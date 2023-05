“Hitsige salsaschuurder” vergrijpt zich aan minderjarige vriendinnetjes van dochter

In de nacht van 5 op 6 juni 2021 speelden de feiten zich af in Leopoldsburg. De minderjarige dochter van de verdachte had bij haar thuis een verrassingsfeestje georganiseerd voor een vriendin die haar 15de verjaardag vierde. In totaal waren er drie kinderen aanwezig. De betichte kwam later op de avond binnen. De relatie met zijn vrouw was dan wel over, toch bleef hij er nog vaak overnachten. Zijn ex lag intussen boven te slapen. Zelf had hij toen al een halve fles wodka achterover geslagen. De rest deelde de man met de 15-jarigen die eerder ook al wat hadden gedronken. Zijn dochter lag niet veel later compleet uitgeteld op de zetel. “Tot daar zijn pedagogisch inzicht”, sneerde de procureur.

Cocaïne

Vervolgens veranderde wat een leuke avond voor drie jonge meisje moest worden in een nachtmerrie. “Na de wodka liet hij een halve joint rondgaan om dan beginnen te dansen”, beschreef de procureur. “Hij begon zeer opdringerig tegen hen te dansen. Dit had niets meer met salsa te maken maar met een hitsige hond die tegen iemand zijn been aan het rijden is. Hij raakte een slachtoffer aan de billen en de zijkant van haar borsten aan. Ook probeerde hij haar op de mond te kussen.” Het eerste slachtoffer repte zich naar boven waarna de veertiger zijn focus verlegde op het vriendinnetje dat in de zetel lag. “Hij begon haar te strelen. Ze was verrast en bevriest. Het meisje deed alsof ze sliep in de hoop dat alles voorbij zou gaan. Hij gaat hoger en komt met zijn vingers aan haar geslachtsdeel”, aldus de procureur. Onderzoek wees uit dat zijn DNA in het broekje van het meisje zat. In haar bloed werden sporen van cocaïne aangetroffen. Die had de betichte op zijn vinger gedaan en aangebracht op de mond van het meisje.

Betwisting

Compleet in paniek wisten de twee vijftienjarigen uiteindelijk naar buiten te lopen en hulp te halen. “Beklaagde zegt dat hij er was om een oogje in het zeil te houden. Een kat houdt ook graag een oogje in het zeil bij een kanarie of een goudvis. Dit is bijzonder cynisch”, zuchtte de procureur. “Ik vorder 37 maanden cel en een ontzetting uit de rechten voor vijf jaar.” Advocate Céline Vanbrabant vroeg om de aanstelling van een deskundige om de schade bij een slachtoffer te begroten. “De impact is niet te onderschatten. Ik vraag een symbolische vergoeding van 1.000 euro voor de mama en 2.000 euro voor haar dochter”, sprak raadsman Francis Mens voor het tweede meisje. Lore Gyselaers nam het op voor de betichte en stelde dat haar cliënt veel schaamte had. Ze betwistte de aanranding niet, maar wel de verkrachting. “Er was geen enkele seksuele intentie.” De advocate vroeg om een straf met uitstel gekoppeld aan voorwaarden. Tot slot verontschuldigde de Kampenaar zich en zei nooit in de broek van een slachtoffer te zijn geweest. “Toch niet opzettelijk.” Vonnis op 2 juni.