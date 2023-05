Nieuwe schoolgebouw Hasp-O Centrum voorgesteld: “1.000 leerlingen kunnen hier terecht”

Sint-Truiden

1.000 leerlingen uit de tweede en derde graad van de secundaire school Hasp-O Centrum volgen vanaf september les in een gloednieuw gebouw in de Fabriekstraat in Sint-Truiden. Het schoolgebouw is modern ingericht. En voor de leerlingen uit de technische richtingen zijn er heel wat werkruimtes met de nieuwste technologieën. Het schoolgebouw wordt deze namiddag officieel geopend door Onderwijsminister Ben Weyts, maar wij mochten er nu al eens een kijkje gaan nemen.