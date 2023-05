Patro-clubarts Karolien gaat trouwen met kinesist Bart: “In een paars-wit bruidskleed”

De promotieparty is al achter de rug en de spelers van Patro doen er - in de laatste drie wedstrijden van het seizoen - ook alles aan om nog een kampioenenbal te mogen houden. Maar zelfs dan houdt het feest bij Patro niet op, want op 10 juni stapt clubarts Karolien Lenssen in het huwelijksbootje met… kinesist Bart Reisz. “Bart heeft al gezegd dat als we kampioen worden, ik een paars-wit bruidskleed moet dragen.”