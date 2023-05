Duitse politie arresteert inbrekers die aan de haal gingen met miljoenen euro's

De Duitse politie heeft na een inval verschillende mensen gearresteerd die verantwoordelijk zouden zijn voor een inbraak in een kluis en aan de haal gingen met goederen ter waarde van miljoenen euro’s. Een woordvoerster weigerde vrijdag details vrij te geven over de inval, die volgens haar nog gaande was.

Bij de inbraak in verschillende kluizen in het Berlijnse stadsdeel Charlottenburg werden op 19 november vorig jaar kostbaarheden ter waarde van miljoenen euro’s gestolen.

Het kluisbedrijf in de Fasanenstraße in het stadsdeel verhuurt meer dan 1.200 kluizen in een voormalige privébank, onder meer aan een onlinehandelaar in horloges. Die zei destijds dat meer dan 1.000 van de 2.000 horloges die hij daar in bewaring had, waren gestolen. De verliezen bedroegen meer dan 10 miljoen euro.