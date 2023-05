Het stille Brexit-protest van de Queen of de wraak van Diana: zo veelzeggend zijn kledingkeuzes van Britse royals

Fashion is fun. Fashion is persoonlijk. Maar als Britse royal is je kledingkeuze ook een impliciete manier om je mening te uiten. Een manier om, zonder openlijke kritiek of commentaar, een statement te maken of een kant te kiezen. Dat bewezen de vrouwen uit de Britse koninklijke familie door de jaren heen maar al te graag en wellicht zullen ze ook de kroningsceremonie aangrijpen om een boodschap uit te sturen. Maar hoe moet je dat fashion statement nu precies interpreteren?