Nederlandse verpleger zegt dat hij meerdere coronapatiënten heeft gedood

Een Nederlandse verpleger heeft gezegd dat hij tijdens de coronapandemie een twintigtal patiënten heeft gedood. Hij is gearresteerd en het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de vermoedelijke slachtoffers. Hun nabestaanden blijven hierdoor in onzekerheid achter.

De 31-jarige verpleger Theodoor V. werkte sinds oktober 2019 voor het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA), in de noord-Nederlandse provincie Drenthe. Tussen maart 2020 en mei 2022 zou hij een twintigtal patiënten hebben gedood op de longafdeling waar mensen met corona werden behandeld. Hij zou vinden dat de mensen te ernstig leden en beëindigde daarom hun leven zonder overleg met een arts.

Dat werd pas bekend toen de verpleger met hulpverleners van een centrum voor geestelijke gezondheid sprak. Hij vertelde aan hen dat hij de patiënten gedood heeft. De hulpverleners namen dit erg serieus en na veel overleg besloten ze om hun geheimhoudingsplicht te doorbreken. Ze schreven een brief naar het WZA, waar hij toen al even niet meer actief was. Na de brief werd de verpleger officieel op non-actief gezet en deed het ziekenhuis aangifte tegen hem. Waarom hij met de hulpverleners sprak, is niet bekend.

In april werd de verpleger aangehouden en mocht hij alleen maar met zijn advocaat spreken. Het Openbaar Ministerie (OM) kon toen niets zeggen over de zaak. Een nabestaande van een vermoedelijk slachtoffer zei tegen het AD dat de politie vaststelde dat het om 24 sterfgevallen gaat. Donderdag sprak het OM van een ‘twintigtal patiënten’ en maakte het bekend dat de verpleger nog 30 dagen vastzit. Het strafrechtelijk onderzoek is nu in volle gang. “Daarin zijn verklaringen opgenomen van de verdachte zelf, maar ook van collega’s en naasten”, zegt het OM in een persbericht. “Verder wordt er onderzoek gedaan in medische dossiers op basis van het dienstrooster van de verdachte in combinatie met in of rond die tijd overleden patiënten.”

“Leven compleet overhoop gehaald”

De nabestaanden van de mogelijke slachtoffers zijn geïnformeerd zodra de dood van hun geliefde in het onderzoek kwam. Dat heeft volgens advocaat Sébas Diekstra, die vier families bijstaat, veel impact: “Die mededeling heeft hun leven compleet overhoop gehaald. Zij hebben zo veel vragen op dit moment en de onzekerheid over de wijze waarop hun dierbare is gestorven kwelt hen enorm. Uiteraard willen ook de nabestaanden dat er goed onderzoek wordt gevoerd, maar ze hopen tegelijkertijd dat de verlangde duidelijkheid heel snel komt.” Ze zullen echter moeten wachten tot eind juni. Dan verwacht het OM klaar te zijn met het onderzoek.