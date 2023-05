Olympisch vuur aangekomen in Mechelen voor 39ste Special Olympics Belgium: “De warmste Spelen ooit!”

Met de aankomst van de olympische vlam in Mechelen is vrijdag de laatste sprint richting de 39e editie van de Special Olympics Belgium (SOB) ingezet. De Nationale Spelen voor atleten met een verstandelijke beperking vinden dit jaar van 17 tot en met 20 mei plaats op verschillende Mechelse sportlocaties.

Zo fier als een gieter kwam Maarten Poels, Special Olympics-atleet en wereldkampioen judo, vrijdagmiddag de Grote Markt opgelopen, met in zijn handen de brandende fakkel. In aanwezigheid van onder meer waarnemend Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen, facilitator en voormalige voetballer Piet den Boer en schepen van Sport Abdrahman Labsir, werd vervolgens het olympisch vuur ontstoken. Woensdagavond 17 mei om 19 uur start het vierdaagse evenement met een openingsceremonie in het voetbalstadion van KV Mechelen.

© Leen Van de Sande

“Laat de Spelen nu maar komen, we zijn er klaar voor”, zegt SOB-voorzitter Hans Bruyninckx. “Elk jaar bieden de Nationale Spelen sporters met een verstandelijke beperking de kans om hun talenten te tonen en te laten zien dat zij volwaardig deel uitmaken van onze samenleving.”

Iedereen hoort erbij

Aan de Nationale Spelen nemen meer dan 3.500 atleten deel in ongeveer twintig disciplines, zowel individueel als in teamverband. Op deelname staat geen leeftijd: de jongste deelnemer is 8 en de oudste 76 jaar. In totaal helpen ongeveer 1.800 vrijwilligers om de Nationale Spelen in goede banen te leiden.

“Een samenleving waar iedereen erbij hoort. Dat moet altijd de ambitie zijn. De Nationale Spelen van Special Olympics Belgium brengen die ambitie in de praktijk. Het worden de warmste Spelen ooit”, reageert titelvoerend Mechels burgemeester Bart Somers. Hij is enorm fier op zijn stad.

Na twee jaar afwezigheid vonden de Nationale Spelen vorig jaar plaats in Louvain-La-Neuve en Eigenbrakel. Een delegatie van de Belgische atleten trekt in juni ook naar Berlijn voor de Internationale Spelen.