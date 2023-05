Union-coach Karel Geraerts over de interesse van (tegenstander) Club Brugge: “Voor mij is alles is mogelijk, maar ik bekijk dat pas na de play-offs”

“Dat ik geen flauw idee heb wat ik ga doen”, zo zei hij vrijdagmiddag op zijn persbabbel. “Ik zal dat na de play-offs eerst voor mezelf uitmaken en dan zien we wel. Ik kan nu niet zeggen dat ik naar Club Brugge ga of dat ik niet naar Club Brugge ga of dat ik bij Union blijf. Voor mij is alles mogelijk, maar eerst moeten we focussen op de laatste vijf matchen. Ik wil niet al mijn werk te grabbel gooien omdat ik zogezegd met mijn hoofd elders zou zijn. ik verwacht dat van mijn spelers ook: de komende weken zijn prioriteit.”

Union wil Geraerts natuurlijk houden, maar de Brusselaars beseffen dat het logisch is dat hij openstaat voor Club, ook zijn ex-club. Nog even afwachten in elk geval. Nu eerst Club kloppen. Dat is sinds de terugkeer naar eerste klasse nog niet gelukt. Zevende keer goeie keer?

© Isosport

“Laat ons hopen. De heenmatch in de competitie was een van de mooiste momenten dit seizoen omdat we een 0-2-achterstand nog ongedaan maakten, maar nu willen we winnen. Het gevoel is goed, maar het gevoel was ook goed voor onze match tegen Antwerp.”

En die verloor Union woensdag met 0-2, waardoor het ineens derde staat. Herpakken in Jan Breydel, vlak bij de woonst van Geraerts, is de boodschap, en daar is een goeie Boniface voor nodig. Een betere Boniface dan eerder deze week. De spits werd na rust gewisseld en ging meteen naar binnen. “Niemand wordt graag gewisseld, zeker niet in zo’n belangrijke match. Maar het was niet de Boni zoals ik hem wil zien en daarom maakte ik die keuze. Hij was ontgoocheld, maar heeft daar wel begrip voor, hoor. De voorbije dagen was dat geen issue meer.” (dvd)