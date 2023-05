Ontploffing en Amerikaanse inlichtingendienst leggen drugslabo in Lanaken bloot: 4 jaar cel

Het dossier startte nadat de politie op 5 mei 2021 informatie ontving van de Amerikaanse inlichtingendienst over een mogelijk actief methamfetaminelabo in de woning van de vijftiger in de Waterstraat in Lanaken. Tijdens observaties zagen de inspecteurs hoe de man meehielp in de schuur achter zijn woning. “Hij praatte met verschillende mannen, hij droeg tassen uit de auto en hij wist wanneer die mannen langskwamen. Zo zette hij de poort open voor hun komst en sloot hij ze nadat ze binnen waren”, sprak de aanklager. Onderzoek wees uit dat de betrokken personen met elkaar communiceerden met geëncrypeerde toestellen.

Dumpingen en ontploffing

Volgens de aanklager waren het enkele Nederlanders die de touwtjes in handen hadden. Verder konden er volgens het parket enkele dumpingen van afvalstoffen aan het labo gelinkt worden. Zo zouden er 140 vaten met afval gevonden zijn in Hechtel-Eksel, evenveel vaten in Zutendaal en 33 jerrycans in Hamont-Achel. Op 6 maart 2021 werd er een lozing van minimum 1.000 liter drugslaboafval in de riolering gevonden. “De staalnemers kregen daarbij last van de ogen en een branderig gevoel op de huid”, concludeerde de rechter in het vonnis.

Op 18 mei 2021 liep het echter volledig fout nadat er geknoeid was met de gastoevoer in de schuur. “Er ontstond een ontploffing. De brandweer heeft toen het labo ontdekt”, stelde de procureur tijdens de behandeling van de zaak, vorige maand voor de Tongerse rechtbank.

In het labo werd onder andere APAAN omgezet in BMK, een stof die nodig is voor de aanmaak van amfetamines. Uit de labo-opstelling bleek dat ook BMK ter plaatse werd gedestilleerd. “Plantages en labo’s komen veel voor in Limburg. Ze beseffen niet wat ze ermee veroorzaken: verslavingen, milieuschade en heel wat kosten voor de maatschappij. Ze denken makkelijk geld te verdienen maar dit gaat om zeer ernstige feiten”, klonk het streng bij de aanklager.

Stommiteit

De Lanakenaar betwistte tijdens zijn verhoor niet dat hij de schuur ter beschikking heeft gesteld, maar houdt wel vol dat hij niet meehielp. Volgens hem ging het om een cannabisplantage en wist hij niets af van het labo. “Ik heb die mannen leren kennen toen ik mijn auto te koop zette. Ik vertelde hen dat ik een boerderij had gekocht en geld nodig had. Ze stelden toen voor om de schuur te huren voor 150 euro per week. Pas toen de brandweer kwam, wist ik dat het om een labo ging, al had ik wel al door dat het niet koosjer was wat die mannen daar deden. Ik deed het uit geldnood, maar het was een grote stommiteit.”

De Tongerse rechter is echter overtuigd dat de man wel op de hoogte was van het labo. Hij wijst daarvoor onder andere naar de communicatie die de vijftiger had op verschillende data, zijn kennis over de dumpingen van het afval en de hulp die hij zelf meermaals bood door het labo in de gaten te houden, personen onderdak te verlenen en door mee te helpen bij het inladen van auto’s.

De man kreeg een celstraf van vier jaar en een geldboete van 16.000 euro, waarvan 12.000 euro met uitstel. Ook de helft van de celstraf wordt met de helft uitstel opgelegd. Er wordt een bedrag van 6.000 euro verbeurd verklaard.