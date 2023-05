De wereldtop in darts zakt dit jaar af naar Hasselt voor eerste Belgian Darts Gala: “Met afterparty in de Versuz”

Wie zot is van darts, wordt nog dit jaar verwend met uniek evenement in Hasselt. Op 12 oktober vindt het allereerste Belgian Darts Gala plaats in de Trixxo Arena. Maar er is nog goed nieuws: volgend jaar vinden er niet één maar twee manches van de European Tour plaats in ons land.

Dit weekend wordt in de Oktoberhallen in Wieze de Blaklader Darts Open gespeeld, de zevende manche van de European Tour. Dat is een reeks toernooi die buiten het Verenigd Koninkrijk plaatsvinden en waarna de top 32 zich plaatst voor het EK eind oktober. Een toptoernooi dus met zowat alle wereldtoppers, inclusief Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts.

Organisator Golazo surft op de dartshype in België want na een succesvolle eerste editie is ook de tweede quasi uitverkocht. Er worden van 5 tot 7 mei dus 17.000 tot 18.000 mensen verwacht. Dat succes hebben ze ook bij de Professional Darts Coorporation (PDC) gezien. Voor een Premier League-avond is het “nog te vroeg”, maar in 2024 zullen er twee manches van de European Tour plaatsvinden in België.

“Eentje in het voorjaar en eentje in het najaar”, klinkt het. “De locaties zijn nog te bekijken op basis van de beschikbare data. Daar zijn we enorm blij mee. Voor de Belgische darters ook trouwens, die daardoor eens iets minder moeten reizen.”

De PDC meldt dat de kalender bekend zal gemaakt wordt in september-oktober.

Gala-avond

In diezelfde periode dit jaar komt de Golazo-groep alvast met een nieuw concept: het Belgian Darts Gala. Zes wereldtoppers spelen dan in de Trixxo Arena in Hasselt een onderling toernooi.

“Een donderdagavond wegens beschikbaarheid spelers, plus omwille van de opening van het studentenjaar in Hasselt en Diepenbeek. Er zullen zes profspelers zijn voor een toernooi, daarnaast komt er een dubbeltoernooi met Belgische profs en vier BV’s. Er komt ook een awardshow en een afterparty in de Versuz. Dat past bij heel de beleving van darts”, klinkt het.

De zes profspelers zijn: Dimitri Van den Bergh, Kim Huybrechts, Michael van Gerwen, Michael Smith, Dirk van Duijvenbode en Fallon Sherrock. En er zijn zowaar al tickets beschikbaar.

“Zeker nu darts in België is, is dat een leuk gegeven. Een gala is een eerste keer voor mij”, aldus Huybrechts. “Ik kijk er sowieso naar uit. Het is in de eerste plek genieten, maar ik ben een winnaar dus ik ga niet voor minder dan de eindzege. Het wordt lachen, maar als de ref ‘game on’ zegt dan is het serieus. De BV’s? Ik denk meteen aan Andy Peelman, Hans Van Alphen... Er zijn er nog hé. Luca Brecel, bijvoorbeeld, onze nieuwe wereldkampioen snooker. Elke Clijsters speelt zelfs toernooien. Ik ben in de eerste plek een voetbalfan, dus ik zou graag met een voetballer spelen. Zoals Toby Alderweireld of zo. Of Hans Vanaken, Stijn Stijnen... Als niet-voetballer Tom Waes.”