Evenepoel start om 16u34 in openingstijdrit, meteen gevolgd door Roglic, Küng en Ganna

Vrijdag is op de vergadering van de teammanagers geloot voor de startvolgorde van de openingstijdrit van zaterdag tussen Fossacesia Marina en Ortona. Soudal - Quick Step kwam als 11e van de 22 ploegen uit de trommel. Dat betekent dat Remco Evenepoel als elfde laatste zal starten.

“Het weer zal morgen tijdens de tijdrit nauwelijks veranderen. Misschien dat op het einde de wind zelfs nog een beetje meer in het voordeel zal draaien. Remco start als laatste man van onze ploeg, , zegt ploegleider Geert Van Bondt. Evenepoel rolt om 16u34 van het startpodium, een minuut later is het de beurt aan grote rivaal Primoz Roglic. Nadien komen meteen Stefan Küng en Filippo Ganna, volgens Evenepoel de twee topfavorieten voor de eerste roze trui.

De Italiaan Stefano Oldani van Alpecin-Deceuninck krijgt de eer om als allerlaatste van start te gaan. Ook leuk: onze 24-jarige landgenoot Laurens Huys (Intermarché - Circus - Wanty) mag bij zijn debuut in een grote ronde meteen de spits afbijten van het hele peloton. Huys begint om 13u50 als allereerste aan zijn tijdrit. De chrono van de winnende renner zal rond de 22 minuten liggen. Iets na 17u kennen we dus de eerste roze trui.

Startvolgorde tijdrit (Belgen en belangrijkste deelnemers in het vet)

1. HUYS Laurens (BEL ICW) 13:50:00

2. STEWART Campbell (NZL JAY) 13:51:00

3. GANDIN Stefano (ITA COR) 13:52:00

4. CHAMPION Thomas (FRA COF) 13:53:00

5.GAVIRIA RENDON Fernando (COL MOV) 13:54:00

6. SÜTTERLIN Jasha Dimitri (GER TBV) 13:55:00

7. GIBBONS Ryan (RSA UAD) 13:56:00

8. SANCHEZ Luis Leon (ESP AST) 13:57:00

9. DAINESE Alberto ( ITA DSM) 13:58:00

10. KIRSCH Alex (LUX TFS) 13:59:00

11. BALLERINI Davide (ITA SOQ) 14:00:00

12. BOUWMAN Koen (NED TJV) 14:01:00

13. LIENHARD Fabian (SUI GFC) 14:02:00

14. SWIFT Ben (GBR IGD) 14:03:00

15. DENZ Nico (GER BOH) 14:04:00

16. VENDRAME Andréa (ITA ACT) 14:05:00

17. COVILI Luca (ITA GBF) 14:06:00

18. DE BOD Stefan (RSA EFE) 14:07:00

19. RICCITELLO Matthew (USA IPT) 14:08:00

20. BAIS Mattia (ITA EOK) 14:09:00

21. RUSSO Clément (FRA ARK) 14:10:00

22. KRIEGER Alexander 14:11:00 GER ADC

23. BONIFAZIO Niccolo (ITA ICW) 14:12:00

24. PÖSTLBERGER Lukas (AUT JAY) 14:13:00

25. QUARTERMANN Charles (GBR COR) 14:14:00

26. TOUMIRE Hugo (FRA COF) 14:15:00

27. TORRES BARCELO Albert (ESP MOV) 14:16:00

28. ZAMBANINI Edoardo (ITA TBV) 14:17:00

29. ACKERMANN Pascal (GER UAD) 14:18:00

30. PRONSKIY Vadim (KAZ AST) 14:19:00

31. MÄRKL Niklas (GER DSM) 14:20:00

32. SKUJINS Toms (LAT TFS) 14:21:00

33. CERNÝ Josef (CZE SOQ) 14:22:00

34. DENNIS Rohan (AUS TJV) 14:23:00

35. KONOVALOVAS Ignatas (LTU GFC) 14:24:00

36. PUCCIO Salvatore (ITA IGD) 14:25:00

37. JUNGELS Bob (LUX BOH) 14:26:00

38. PARET-PEINTRE Valentin (FRA ACT) 14:27:00

39.FIORELLI Filippo (ITA GBF) 14:28:00

40. HEALY Ben (IRL EFE) 14:29:00

41. BERWICK Sebastian (AUS IPT) 14:30:00

42. GAVAZZI Francesco (ITA EOK) 14:31:00

43. BARGUIL Warren (FRA ARK) 14:32:00

44. GROVES Kaden (AUS ADC) 14:33:00

45. PETILLI Simone (ITA ICW) 14:34:00

46. ZANA Filippo (ITA JAY) 14:35:00

47. DALLA VALLE Nicolas (ITA COR) 14:36:00

48.BIDARD François (FRA COF) 14:37:00

49. ROJAS José Joaquin (ESP MOV) 14:38:00

50. MILAN Jonathan (ITA TBV) 14:39:00

51. FORMOLO Davide (ITA UAD) 14:40:00

52. BATTISTELLA Samuele (ITA AST) 14:41:00

53. HVIDEBERG Jonas Iversby (NOR DSM) 14:42:00

54. MOLLEMA Bauke (NED TFS) 14:43:00

55. SERRY Pieter (BEL SOQ) 14:44:00

56. TRATNIK Jan (SLO TJV) 14:45:00

57. STEWART Jake (GBR GFC) 14:46:00

58. DE PLUS Laurens (BEL IGD) 14:47:00

59. BENEDETTI Cesare (POL BOH) 14:48:00

60. CHEREL Mikaël (FRA ACT) 14:49:00

61. MARCELLUSI Martin (ITA GBF) 14:50:00

62. NIELSEN Magnus Cort (DEN EFE) 14:51:00

63. CLARKE Simon (AUS IPT) 14:52:00

64. SEVILLA LOPEZ Diego Pablo (ESP EOK ) 14:53:00

65. DEKKER David (NED ARK)14:54:00

66. RIESEBEEK Oscar (NED ADC) 14:55:00

67. MARIT Arne (BEL ICW) 14:56:00

68. DE MARCHI Alessandro (ITA JAY) 14:57:00

69. VACEK Karel (CZE COR) 14:58:00

70. ROCHAS Rémy (FRA COF) 14:59:00

71. RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar (ESP MOV) 15:00:00

72. BUITRAGO SANCHEZ Santiago (COL TBV) 15:01:00

73. COVI Alessandro (ITA UAD) 15:02:00

74. VELASCO Simone (ITA AST) 15:03:00

75. STORK Florian (GER DSM) 15:04:00

76.PEDERSEN Mads (DEN TFS) 15:05:00

77. HIRT Jan (CZE SOQ) 15:06:00

78. KUSS Sepp (USA TJV) 15:07:00

79. VAN DEN BERG Lars (NED GFC)15:08:00

80. SIVAKOV Pavel (FRA IGD) 15:09:00

81. PALZER Anton (GER BOH) 15:10:00

82. WARBASSE Larry (USA ACT) 15:11:00

83. TONELLI Alessandro (ITA GBF) 15:12:00

84. CARTHY Hugh John (GBR EFE) 15:13:00

85. GEE Derek (CAN IPT) 15:14:00

86. FORTUNATO Lorenzo (ITA EOK) 15:15:00

87. RIES Michel (LUX ARK) 15:16:00

88. SINKELDAM Ramon (NED ADC) 15:17:00

89. REX Laurenz (BEL ICW) 15:18:00

90. SCOTSON Callum (AUS JAY) 15:19:00

91. IACCHI Alessandro (ITA COR) 15:20:00

92. CIMOLAI Davide (ITA COF) 15:21:00

93. KANTER Max (GER MOV) 15:22:00

94. PASQUALON Andrea (ITA TBV) 15:23:00

95. MCNULTY Brandon (USA UAD) 15:24:00

96. CAVENDISH Mark (GBR AST) 15:25:00

97. TUSVELD Martijn (NED DSM) 15:26:00

98. GHEBREIGZABHIER Amanuel (ERI TFS) 15:27:00

99. VAN WILDER Ilan (BEL SOQ) 15:28:00

100. OOMEN Sam (NED TJV) 15:29:00

101. MOLARD Rudy (FRA GFC) 15:30:00

102. ARENSMAN Thymen (NED IGD) 15:31:00

103. ALEOTTI Giovanni (ITA BOH) 15:32:00

104. LAPEIRA Paul (FRA ACT) 15:33:00

105. MULUEBRHAN Henok (ERI GBF) 15:34:00

106. URAN URAN Rigoberto (COL EFE) 15:35:00

107. POZZOVIVO Domenico (ITA IPT) 15:36:00

108. MAESTRI Mirco (ITA EOK) 15:37:00

109. BOUET Maxime (FRA ARK) 15:38:00

110. LEYSEN Senne (BEL ADC) 15:39:00

111. ROTA Lorenzo (ITA ICW) 15:40:00

112. HEPBURN Michael (AUS JAY) 15:41:00

113. STOJNIC Veljko (SRB COR) 15:42:00

114. LASTRA MARTINEZ Jonathan (ESP COF) 15:43:00

115. BARTA William (USA MOV) 15:44:00

116. HAIG Jack Leonard (AUS TBV) 15:45:00

117. VINE Jay (AUS UAD) 15:46:00

118. DOMBROWSKI Joseph Lloyd (USA AST) 15:47:00

119. MAYRHOFER Marius (GER DSM) 15:48:00

120. TESFATSION Natnael (ERI TFS) 15:49:00

121 VERVAEKE Louis (BEL SOQ) 15:50:00

122. HEßMANN Michel (GER TJV) 15:51:00

123. ARMIRAIL Bruno (FRA GFC) 15:52:00

124. GEOGHEGAN HART Tao (GBR IGD) 15:53:00

125. KONRAD Patrick (AUT BOH) 15:54:00

126. PRODHOMME Nicolas (FRA ACT) 15:55:00

127. MAGLI Filippo (ITA GBF) 15:56:00

128. CEPEDA ORTIZ Jefferson (ECU EFE) 15:57:00

129. SCHMIDT Mads Würtz (DEN IPT) 15:58:00

130. BAIS Davide (ITA EOK) 15:59:00

131. VERRE Alessandro (ITA ARK) 16:00:00

132. CONCI Nicola (ITA ADC) 16:01:00

133. TAARAMÄE Rein (EST ICW) 16:02:00

134. MATTHEWS Michael (AUS JAY) 16:03:00

135. KONYCHEV Aleksander (ITA COR) 16:04:00

136. DELETTRE Alexandre (FRA COF) 16:05:00

137. VERONA QUINTANILLA Carlos (ESP MOV) 16:06:00

138. CARUSO Damiano (ITA TBV) 16:07:00

139. GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro (POR UAD) 16:08:00

140. SCARONI Christian (ITA AST) 16:09:00

141. VANHOUCKE Harm (BEL DSM) 16:10:00

142. VERGAERDE Otto (BEL TFS) 16:11:00

143. CATTANEO Mattia (ITA SOQ) 16:12:00

144. AFFINI Edoardo (ITA TJV) 16:13:00

145. PINOT Thibaut (FRA GFC) 16:14:00

146. THOMAS Geraint (GBR IGD) 16:15:00

147. KÄMNA Lennard (GER BOH) 16:16:00

148. PARET-PEINTRE Aurélien (FRA ACT) 16:17:00

149. GABBURO Davide (ITA GBF) 16:18:00

150. CAICEDO CEPEDA Jonathan Klever (ECU EFE) 16:19:00

151. WILLIAMS Stephen (GBR IPT) 16:20:00

152. ALBANESE Vincenzo (ITA EOK) 16:21:00

153. RIOU Alan (FRA ARK) 16:22:00

154. SBARAGLI Kristian (ITA ADC) 16:23:00

155. BYSTRØM Sven Erik (NOR ICW) 16:24:00

156. DUNBAR Edward (IRL JAY) 16:25:00

157. CONTI Valerio (ITA COR) 16:26:00

158. CONSONNI Simone (ITA COF) 16:27:00

159. RUBIO REYES Einer Augusto (COL MOV )16:28:00

160. ARASHIRO Yukiya (JPN TBV) 16:29:00

161. ULISSI Diego (ITA UAD) 16:30:00

162. MOSCON Gianni (ITA AST) 16:31:00

163. LEKNESSUND Andreas (NOR DSM) 16:32:00

164. HOOLE Daan (NED TFS ) 16:33:00

165. EVENEPOEL Remco (BEL SOQ) 16:34:00

166. ROGLIČ Primož (SLO TJV) 16:35:00

167. KÜNG Stefan (SUI GFC) 16:36:00

168. GANNA Filippo (ITA IGD) 16:37:00

169. VLASOV Aleksandr (BOH) 16:38:00

170. BAUDIN Alex (FRA ACT) 16:39:00

171. ZOCCARATO Samuele (ITA GBF) 16:40:00

172. BETTIOL Alberto (ITA EFE) 16:41:00

173. FRIGO Marco (ITA IPT) 16:42:00

174. FETTER Erik(HUN EOK) 16:43:00

175. GUERNALEC Thibault (FRA ARK) 16:44:00

176. OLDANI Stefano (ITA ADC) 16:45:00