Italië wil excuses van Franse minister na uitlatingen over premier Meloni: “Gratuite en vulgaire belediging”

De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani eist excuses van de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin. Die had donderdag gezegd dat de Italiaanse premier Georgia Meloni niet in staat is om het migratieprobleem aan te pakken. Een “gratuite en vulgaire belediging”, aldus Tajani in een interview met de krant Il Corriere della Serra.

Tajani vindt het aanbieden van verontschuldigingen een “minimum”. Hij annuleerde donderdag al een gepland bezoek aan Parijs, waar hij een ontmoeting zou hebben met zijn ambtgenote Catherine Colonna. Zij was er als de kippen bij met een bericht op Twitter (in het Italiaans) dat “de relatie tussen Italië en Frankrijk gebaseerd is op wederzijds respect”, en telefoneerde ook met Tajani om de schade te beperken. Die vindt dat echter “onvoldoende”, en spreekt over “een steek in de rug” van een vooraanstaand lid van de Franse regering. “Er zijn dingen die je niet kunt negeren”, klinkt het.

Migratie is al jaren een twistappel in de relaties tussen Frankrijk en Italië. Die kregen in november nog een knauw, toen de net aangetreden regering van Meloni weigerde om het ngo-schip SOS Méditerranée te laten aanmeren. Uiteindelijk kon het schip in de Franse havenstad Toulon terecht. Frankrijk riep daarop een EU-ontmoeting bijeen, om te vermijden dat zoiets opnieuw zou gebeuren. Sindsdien is het aantal clandestiene oversteken van de Middellandse Zee enkel verder toegenomen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn dit jaar al 42.000 mensen in Italië aangekomen, tegenover 11.000 in dezelfde periode in 2022.