Woningprijzen zijn iets gedaald

De vastgoedprijzen in Vlaanderen zijn in de laatste maanden van 2022 gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

Op basis van de geregistreerde verkoopakten blijkt dat de mediaanprijs voor een gesloten of halfopen bebouwing in Vlaanderen in het vierde kwartaal 285.000 euro bedroeg. In het derde kwartaal was dat nog 295.000 euro.

De prijs van een open bebouwing daalde van 400.000 naar 390.000 euro in het vierde kwartaal. Voor een appartement daalde de mediaanprijs van 240.000 naar 239.000 euro in het vierde kwartaal.

Dat neemt niet weg dat een huis of appartement kopen in 2022 duurder was dan in 2021. De mediaanprijs voor een gesloten of halfopen bebouwing in Vlaanderen lag in 2022 nog steeds 20.000 euro hoger dan in 2021. Een open bebouwing kostte vorig jaar 25.000 euro meer dan het jaar daarvoor. Voor een appartement bedroeg de meerkost 15.000 euro.