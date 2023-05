Twee jaar cel voor moeder (65) die dochter (21) hardhandig ontvoerde omdat ze gekant was tegen relatie

Een 65-jarige vrouw uit Turnhout die haar 21-jarige dochter had ontvoerd naar het buitenland is veroordeeld tot twee jaar cel. De vrouw schaakte haar dochter omdat ze gekant was tegen diens relatie met een jongeman van Thaise afkomst. Ze deed eerst een middeltje in de soep om haar dochter suf te maken.

De politie van de regio Turnhout ontving op 12 juli 2022 een onrustwekkende oproep van een jongeman die zich zorgen maakte over zijn vriendin. Het 21-jarig meisje had sinds een jaar een relatie met de jongeman uit het Nederlandse Alkmaar. Ze woonde meestal bij haar vriend in Nederland, maar enkele dagen per maand verbleef ze bij haar moeder, Z.T. (65), in de Kruishuisstraat in Turnhout. Het meisje had haar vriend die middag een sms gestuurd met de melding dat ze zich onwel voelde na een maaltijd die haar moeder had bereid. Ze had schrik dat ze daar haar moeder zou worden ontvoerd. Twee jaar voordien was dat ook al eens gebeurd.

De politie kwam ter plaatse en voerde om 2 uur ’s nachts een huiszoeking uit in het appartement van Z.T. Alle kleren van de dochter waren verdwenen. “Tijdens de huiszoeking kreeg de vriend telefoon van het meisje nadat ze de gsm van haar moeder kon bemachtigen”, luidde het vonnis van de rechtbank. “Ze vertelde in het gesprek dat ze ontvoerd was en ze zich op dat moment in Duitsland bevonden. De bedoeling was om via Polen Tsjetsjenië te bereiken.”

Het slachtoffer kon de Poolse nummerplaat doorgeven waarin ze zich bevonden. Na die informatie kon de auto wat later onderschept worden in Duitsland.

Middeltje in soep

Het slachtoffer verklaarde nadien dat haar moeder een middeltje in de soep had gedaan om haar suf te maken. Toen ze zich toch probeerde te verzetten tegen de ontvoering, werd ze twee keer met een deegroller op haar hoofd geslagen. Nadien werd de handen en voeten van het meisje vastgebonden met een hoofddoek. Moeder Z.T. was gekant de relatie van haar dochter met een man van Thaise afkomst. Ze eiste dat haar dochter met een Tsjetsjeense man zou trouwen. Na de ontvoering zou ze pas naar België mogen terugkeren als ze een kind had met een Tsjetsjeense man.

De rechtbank in Turnhout veroordeelde de moeder tot een effectieve gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 800 euro. Ze kreeg bij de ontvoering hulp van twee handlangers, een 42-jarige man uit Ronse en een 50-jarige man uit Gent. Zij worden veroordeeld tot respectievelijk 15 maanden celstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden.