VOORBESCHOUWING GIRO 2023. RIT 1 (Fossacesia Marina-Ortona). Pakt Remco Evenepoel in een rechtstreeks duel met tijdritbeest Filippo Ganna zijn allereerste roze trui?

Het is zover. Het is gedaan met ronkende verklaringen af te leggen. Vanaf zaterdag in de Abruzzen is het met de pedalen te doen. De inzet van de allereerste tijdrit is dubbel: in de eerste plaats gaat het om een prestigezege tussen ‘metronomen’ als Filippo Ganna en uitdager Remco Evenepoel, maar daaraan hangt ook de vacante roze trui van Jai Hindley vast. Dat is de eindwinnaar van de 105de Giro d’Italia die dit keer afwezig is.

Kort:

Start eerste renner:om 13.50 uur

Start laatste renner: om 16.48 uur

Afstand: 19,6 km

Het parcours:

Deze tijdrit van de Grande Partenza op de Ciclovia dei Trabocchi wordt gehouden. Dat is een fietspad die naast de Adriatische kustlijn ligt. De weg kwam er nadat de spoorlijn Ferrovia Adriatica verdween. Op dit fietspad liggen ook zes tunnels die verlicht zullen zijn. Korte tunnels, dat wel.

De eerste van de drie tijdritten heeft al bij al een goedlopend traject. De organisator zelf gaf het één ster mee in een gradatie die maximaal vijf sterren bedraagt. Hoe zwaar de allerlaatste chrono de voorlaatste dag is, zo licht is de aperitief tussen Fossacesia Marina en Ortona. Of twee niet eens grote plaatsjes in de Abruzzen. Het begint allemaal op de Via Lungomare, een klinkende Italiaanse naam voor een kustweg en eindigt bergop in Ortona op de Porta Caldari.

De slothelling kreeg voor de bergprijs categorie 4 mee. Het maakt dat er in de openingstijdrit 101 hoogtemeters moeten overbrugd worden.

Onze sterren:

Zoals gewoonlijk gaat Filippo Ganna voor de eerste maglia rosa uit de serie van 21. De krachtpatser is niet alleen de houder van het werelduurrecord op de piste. Hij is ex-wereldkampioen tijdrijden op de weg en ook nog regerend wereldkampioen individuele achtervolging en in die hoedanigheid zette hij vorig jaar nog een nieuw wereldredcord neer. De teddybeer van Ineos-Grenadiers rijdt daarenboven ook nog voor eigen publiek.

Het is zijn derde Giro d’Italia. Zowel in 2020 als 2021 begon hij met een tijdritzege én de maglia rosa.

© BELGA

Zijn gevaarlijkste tegenstander is Remco Evenepoel die zijn tweede Giro aanvat in de trui van nationaal kampioen tijdrijden die hij vorig jaar in Gavere veroverde. Die driekleur an sich is een primeur voor ‘de aerokogel uit Schepdaal’ die wat graag met een big bang wil beginnen.

Het is geleden van 28 januari 2019 in Punta Negra dat Remco een rechtstreeks duel op de tijdritfiets won. Toen was dat een door weer en wind getekende proef in de Ronde van San Juan, een Argentijnse inloopkoers.

Een derde gevaarlijke klant is en blijft Primoz Roglic, niet toevallig de regende olympische kampioen tijdrijden van Tokio 2020 die in 2021 werd gehouden. In de Vuelta legde hij altijd de basis van zijn eindzeges in het werk tegen de tijd. Al waren die twee bovengenoemde kanjers er toen niet bij. Met ook nog specialisten als Rohan Dennis, Stefan Küng, Geraint Thomas en andere Brandon McNulty’s wordt het een boeiende tijdrit om naar te kijken.

*** Filippo Ganna

** Remco Evenepoel, Primoz Roglic

* Stefan Küng, Rohan Dennis, Geraint Thomas

Zeven jaar geleden was de Giro de allereerste grote ronde voor Primoz Roglic. — © Corbis via Getty Images

Dit zijn de sleutelmomenten:

Het is een tijdritparcours dat in vier delen uiteenvalt. Vooreerst is er een biljartvlak gedeelte van 16,8 km die met het groot verzet zullen afgelegd worden. Daarna volgen nog 2,8 andere kilometers. Het begint te klimmen vanaf de haven van Ortona. 1300 meter lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,4. Daarna volgt een korte afdaling naar het Castello Argonese en dan stijgt het opnieuw, richting het centrum van de kuststad. Circa 700 meter lang met een gemiddelde stijging van 2 procent. De laatste 300 meter gaat het over Italiaanse kasseitjes.

Goed doseren is dus de kunst. De tussentijden worden na 9,8 km opgenomen in Marina di San Vito en na 16,8 km in Porto di Ortona.

Dit moet u nog weten:

* Fossacesia Marina is een negorij. De jongste jaren ging organisator RCS met Jeruzalem, Bologna, Palermo, Turijn en Boedapest bij de Grande Partenza voor big, bigger, biggest, maar nu werd gekozen voor een kustplaatsje van dik zesduizend inwoners.

* Door deze fietsweg als parcours te kiezen, krijgen de kijkers op Eurosport de ‘trabocchi’ te zien. Dat zijn kleine vissershutten die op palen in de zee zijn geplaatst. Dit gedeelte van de Adriatische Zee in de Abruzzen wordt overigens de Costa dei Trabocchi genoemd.

© Marco Alpozzi/LaPresse/Sipa USA

* Ortona is een pak groter. Dik 22.000 inwoners telt de stad waar de eerste maglia rosa te grabbel ligt. Il Castillo Aragonese is de trots. Het werd rond 1452 gebouwd en in 2009 opnieuw opengesteld voor het publiek. In de kathedraal zouden zich relikwieën bevinden van apostel Thomas. De ‘Perdono’ worden het eerste weekend van mei gehouden. Nu dus. Er trekt dan o.a. een processie met de buste van de apostel Tomas door de straten van deze stokoude stad. In het bronzen tijdperk was Ortona al bekend als vissersplaatsje.

* De 106de Giro opent met een tijdrit en dus rit 1 en géén proloog. De maximale afstand voor een proloog is 8 km. Vandaar dat er meteen met de openingsrit wordt begonnen.

* Remco Evenepoel kan als Belg Rik Verbrugghe opvolgen die in 2001 in het naburige Pescara de proloog van 7,6 km won met een gemiddelde snelheid van 58,996 km per uur. Een Giro-record in het tijdrijden dat moeilijk te breken is, gezien de laatste drie geaccidenteerde kilometers van een traject van zaterdagmiddag dat meer dan dubbel zo lang is.

* Het belooft een zonnige openingsdag te worden. 22 graden zijn aangekondigd en een windje die uit het noorden komt. Naar het einde van de tijdrit zou die afzwakken van 2 naar 1 Beaufort.