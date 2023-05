Een wisselzone, mecaniciens op motors en een verhoogde tijdslimiet: zo wil Giro-organisatie problemen rond klimtijdrit oplossen

Voorlopig komt de slottijdrit van de Ronde van Italië niet in gevaar. De internationale wielerunie UCI had de Giro-organisatie op een aantal organisatorische problemen gewezen, maar na een vergadering met alle ploegleiders op vrijdag werd een plan op poten te zetten om de meeste mankementen weg te werken.

Het belangrijkste gespreksonderwerp vrijdagochtend op de vaste vergadering met alle ploegleiders één dag voor de start van de Giro: de klimtijdrit op de voorlaatste dag op de Monte Lussari. Een loeisteil onding waar driekwart van het peloton nu al voor in zijn broek doet. Maar vooral een organisatorische nachtmerrie voor de teams. De eerste tien vlakke kilometers is er geen probleem, maar vanaf de voet van de Monte Lussari volgt een steil, smal en slecht berijdbaar geitenpad van acht kilometer naar de top (gemiddeld 12% met stukken tot 22%). Onmogelijk om volgwagens achter de renners af te leggen. En dus zouden de ploegleiders en mecaniciens op een motor moeten overstappen. Op de top van de Monte Lussari was dan weer te weinig plek om al die motors en renners een plek te geven. De UCI en ploegleiders maakten zich daarover grote zorgen. Na overleg op vrijdag zal de Giro-organisatie een aantal maatregelen nemen, die nu nog definitief moeten worden goedgekeurd.

“In het eerste vlakke gedeelte van de tijdrit zal een traditionele volgwagen achter de renner kunnen rijden”, legt Geert Van Bondt, ploegleider bij Soudal - Quick Step uit. “Dat deel zullen de renners ook met een tijdritfiets afleggen. Aan de voet van de klim wordt er een wisselzone van zo’n vijftig meter voorzien. Daar stappen de renners over van hun tijdritfiets op een wegfiets. Het is nog niet definitief beslist of er een mecanicien in die wisselzone mag klaarstaan met die wegfiets, of die wegfiets vanop het dak van de volgwagen zal moeten komen. Op de klim zal elke renner gevolgd worden door een mecanicien die achterop de motor zit met een reservefiets op de rug. Praktisch niet eenvoudig, maar het is in het verleden nog gebeurd. De top-tien van het klassement zou twee motors achter zich krijgen: eentje met een ploegleider en eentje met een mecanicien.”

Na de aankomst kunnen de renners met een skilift naar beneden gebracht worden, maar dat geldt uiteraard niet voor de motoren. Om al die motors en mecaniciens de tijd te geven om terug naar de voet van de berg te keren, zal de tijdrit opgedeeld worden in drie golven met telkens een aanzienlijke pauze. Zo krijgen ook de volgwagens voldoende gelegenheid om terug te keren naar de start. Een team kan wel in de problemen komen als het pakweg vijf of zes renners dicht bij elkaar in het klassement - en dus in dezelfde golf - heeft. In dat geval heeft het eigenlijk onvoldoende personeel om achter iedere renner iemand in de volgwagen en op de motor te zetten. De tijdslimiet zou worden opgetrokken zodat renners omwille van pech en gebrekkige bijstand niet in één dag voor de slotrit in Rome buiten tijd finishen.

Na de tijdrit wacht de renners nog een verplaatsing van 800 kilometer naar Rome. Die maken de renners pas op zondag, de dag van de koninklijke intocht in de Italiaanse hoofdstad.