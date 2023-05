Moeten Giro-renners fietslichtjes laten monteren? Evenepoel & co moeten in openingstijdrit door (voorlopig) pikdonkere tunnel

De organisatoren van de Ronde van Italië hebben nog werk voor de boeg, toch als ze het parcours veilig willen maken voor de renners. De voorlaatste tunnel waar ze morgen door moeten, is momenteel nog pikdonker. Remco Evenepoel & co nemen maar beter een zaklamp mee om de weg te vinden.

In de openingstijdrit van zaterdag - met aankomst in Ortona - passeren de renners door een tal van verlichte fietstunnels, maar in de voorlaatste is van licht geen sprake. Iets wat de organisatie nog zal moeten oplossen, want het oogt er momenteel pikdonker. “Alsof je door een zwart gaat”, vertelt onze reporter ter plaatse.

Niet alleen valt er geen hand voor ogen te zien, er sijpelt ook water op de weg in de tunnels wat het nog extra glad en gevaarlijk maakt. Onderstaande foto’s zijn met flash-functie gemaakt, want zonder extra licht valt er weinig te zien.