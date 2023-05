Voedselprijzen op wereldmarkt stijgen voor het eerst in een jaar

Voor de eerste keer in een jaar tijd zijn de voedselprijzen op de wereldmarkt gestegen. Het ging om een lichte stijging in april, voornamelijk door duurdere suiker, blijkt uit het maandoverzicht van de FAO, de VN-organisatie voor voeding en landbouw.

De FAO-index - die de prijzen van een aantal basisproducten volgt - steeg met 0,6 procent tegenover maart. In vergelijking met april vorig jaar zijn de voedselprijzen wel fors gedaald (-19,7 procent), al liggen ze nog altijd op een hoog niveau. De voedselprijzen schoten de hoogte in na de Russische inval in Oekraïne in februari vorig jaar.

Boosdoener voor de stijging in april is de forse prijsstijging voor suiker. Dat werd op een maand tijd 17,6 procent duurder op de wereldmarkten. De suikerprijs staat nu ook op het hoogste peil sinds oktober 2011. In India, China en Thailand wordt een lagere opbrengst verwacht, onder meer door de droogte. In Brazilië is de oogst van suikerriet traag gestart, terwijl er ook nog de concurrentie is van bio-ethanol op basis van suikerriet, wat de prijs opdrijft. Ook vlees en rijst werden de voorbije maand iets duurder. Andere voedselproducten werden wel goedkoper, met name granen (-1,7 procent) en oliën (-1,3 procent).

“Het is belangrijk om de evolutie van de prijzen op de voet te volgen, want naarmate de economieën zich herstellen van een grote vertraging, zal de vraag toenemen en dan komen de voedselprijzen onder opwaartse druk”, meent Máximo Torero, chief economist bij de FAO.