Luchtmachtbasis Kleine-Brogel trapt sponsorloop Sint-Elisabethschool af

Verschillende lopers stonden paraat voor de uitdagende afstand van 25 km. Tijdens de loop sloten verschillende deelnemers en leerlingen van het gespecialiseerd basisonderwijs Sint-Elisabeth aan bij de groep om uiteindelijk samen aan te komen op onze school. Ook organiseerden de militairen een wandeling die op hetzelfde tijdstip aankwam. Zowel de wandelaars als de lopers werden rond de middag heuglijk ontvangen door leerlingen, leerkrachten en sympathisanten van de Sint-Elisabethschool op het Robbedoesplein.

© Claudine Paredis

“De weergoden waren ons goed gezind”, klinkt het op de school. “Onder een stralende zon konden onze leerlingen genieten van een dag vol sport en plezier. Tijdens de sponsorloop moesten de klassen al lopend/wandelend en binnen de opgegeven tijd zo veel mogelijk rondjes afleggen op het plaatselijk parcours. Na de loop kreeg elke leerling een loopbrevet. De andere momenten konden de klassen deelnemen aan verschillende activiteiten. Van een Vlaamse kermis en een levend spelletje Stratego tot het dansen op liedjes van Just Dance. Weer een mooie dag om in te kaderen, waarbij we zeker alle sponsors nogmaals willen bedanken voor het inzamelen van een mooi bedrag voor onze Sint-Elisabethschool.”