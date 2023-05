En dat is goed nieuws voor RWDM: A-spelers Anderlecht spelen niet met Futures in 1B

De A-ploeg van Anderlecht is officieel in verlof. De RSCA-futures spelen wel nog twee matchen in 1B. Vanavond tegen Beerschot en volgende week misschien een cruciaal duel waarin RWDM de titel kan pakken.

In theorie hadden een aantal jonge spelers van de A-ploeg nog in één of twee van die matchen met de Futures kunnen meedoen. Onder meer Marco Kana en Mario Stroeykens gaven aan daarvoor open te staan. Als de regels het toelieten was zelfs Bart Verbruggen mogelijk een optie geweest in de laatste partij. Zover komt het niet: de a-spelers zijn allemaal met vakantie. Zelfs Theo Leonie, toch een vaste future, is weg. Lucas Lissens, Noah Sadiki en Lucas Stassin zullen wel in de selectie zitten. Zij gingen soms als bankzitters mee met de A-ploeg, maar behoren sowieso meer toe aan de Futures. (jug)